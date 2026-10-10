Po několikerých volbách v řadě se tentokrát strana musela obejít bez svého čestného prezidenta Filipa Turka. I on ale odpoledne dorazí sledovat sčítání. „Výsledky se těžko odhadují, protože se poprvé voleb ani kampaně, až na poslední dny, neúčastním. Sobecky si ale přeju, abychom se dostali v Praze do zastupitelstva,“ doufá Turek.
Macinka letošní volby považuje za možnost, jak rozšířit působnost Motoristů i na radnice. „Tím, že jsme se loni touto dobou naplno stali součástí politické mapy v Česku, tak jsou od té doby pro nás důležité každé volby. Je to přirozený vývoj strany,“ vysvětlil.
Motoristé poprvé kandidovali v komunálních volbách už na podzim 2022, jen pár měsíců po oficiálním představení strany. A to pouze v Praze. Kandidátka, na které byl kromě Macinky také současný poslanec Vladimír Pikora, nakonec napoprvé získala 2,29 procenta.
Na akci k závěru kampaně Macinka voličům slíbil, že Motoristé na své politice nebudou nic měnit ani v komunálu. „Nejdeme na radnice jen pro to, abychom se stali součástí inventáře. Jdeme tam proto, aby po nás za čtyři roky něco zůstalo. Ano, jsme hrozní. A proto, aby naše města začala fungovat normálně, jsme připraveni být ještě hroznější,“ řekl Macinka.
Volby 2026 OBRAZEM
Podle pražské lídryně Kláry Sovové jsou Motoristé v hlavním městě připraveni bojovat s výmysly Pirátů a Zelených. „Chceme méně zelené ideologie. Chceme vymazat cyklopruhy, máme už připravená ředidla,“ prohlásila Sovová.
Podle ministra pro sport a šéfa pražské buňky Motoristů Borise Šťastného je strana připravena prosazovat autentickou pravicovou politiku i na radnicích. „Motoristé pronikli do europarlamentu, do Sněmovny, jsou pevnou součástí vlády. Zbývá málo, aby poprvé usedli také do zastupitelstva v Praze, Brně a Ostravě. Jsme připraveni tam prosazovat zdravý rozum,“ prohlásil Šťastný.
Do kampaně šli Motoristé s heslem „Oni brzdili, my startujeme“. Podle Macinky to dokonale popisuje stav, ve kterém se nachází nejen hlavní město. „Podívejte se na Pražskou filharmonii. Její očekávaná cena roste rychleji než cena ropy po válce na Blízkém východě. Praha je nejviditelnějším příkladem problémů, které jsem pojmenoval. Bohaté město s obrovskými možnostmi. Přesto má člověk pocit, jako by město stálo se zataženou ruční brzdou,“ vysvětluje.
Vedle tří největších měst Motoristé kandidují v desítkách dalších zastupitelstev po České republice. Do komunálních voleb strana posílá necelých 1300 kandidátů. V senátních volbách kandidáty nepostavila a podpořila koaliční partnery z ANO a SPD.