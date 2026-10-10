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Motoristé poprvé bez Turka. Každý mandát na radnicích bude plus, avizuje Macinka

  12:45aktualizováno  13:08
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Ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé sobě) odvolil na Základní a mateřské...

Ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé sobě) odvolil na Základní a mateřské škole Grafická na Praze 5. Volby označil za důležité. (9. října 2026) | foto:  Michal Růžička, MAFRA

Ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé sobě) odvolil na Základní a mateřské...
V Česku začaly komunální a senátní volby. Filip Turek ZŠ Marjánka. (9. září...
Návštěvníkům Trhu na Kulaťáku na Vítězném náměstí se týden před volbami kromě...
Ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé sobě) odvolil na Základní a mateřské...
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Motoristé po loňském vstupu do Sněmovny i vlády poprvé ve velkém kandidují v komunálních volbách napříč Českem. Podle předsedy Petra Macinky nemají co ztratit. „Tím, že neobhajujeme, tak zisk jakéhokoliv mandátu bude plus,“ avizuje. Na sčítání výsledků se Motoristé odpoledne sejdou v Hartigovském paláci na Malé Straně. Reportér iDNES.cz bude po celý den u toho. Jako první by měl po 14. hodině dorazit ministr Boris Šťastný.

Po několikerých volbách v řadě se tentokrát strana musela obejít bez svého čestného prezidenta Filipa Turka. I on ale odpoledne dorazí sledovat sčítání. „Výsledky se těžko odhadují, protože se poprvé voleb ani kampaně, až na poslední dny, neúčastním. Sobecky si ale přeju, abychom se dostali v Praze do zastupitelstva,“ doufá Turek.

Ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé sobě) odvolil na Základní a mateřské škole Grafická na Praze 5. Volby označil za důležité. (9. října 2026)
Ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé sobě) odvolil na Základní a mateřské škole Grafická na Praze 5. Volby označil za důležité. (9. října 2026)
V Česku začaly komunální a senátní volby. Filip Turek ZŠ Marjánka. (9. září 2026)
Návštěvníkům Trhu na Kulaťáku na Vítězném náměstí se týden před volbami kromě tradičních produktů nabízely i politické strany, hnutí a uskupení. Tentokrát zde kampaňovali Boris Šťastný a Klára Sovová za Motoristé sobě. (3. října 2026)
25 fotografií

Macinka letošní volby považuje za možnost, jak rozšířit působnost Motoristů i na radnice. „Tím, že jsme se loni touto dobou naplno stali součástí politické mapy v Česku, tak jsou od té doby pro nás důležité každé volby. Je to přirozený vývoj strany,“ vysvětlil.

Motoristé poprvé kandidovali v komunálních volbách už na podzim 2022, jen pár měsíců po oficiálním představení strany. A to pouze v Praze. Kandidátka, na které byl kromě Macinky také současný poslanec Vladimír Pikora, nakonec napoprvé získala 2,29 procenta.

Na akci k závěru kampaně Macinka voličům slíbil, že Motoristé na své politice nebudou nic měnit ani v komunálu. „Nejdeme na radnice jen pro to, abychom se stali součástí inventáře. Jdeme tam proto, aby po nás za čtyři roky něco zůstalo. Ano, jsme hrozní. A proto, aby naše města začala fungovat normálně, jsme připraveni být ještě hroznější,“ řekl Macinka.

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Podle pražské lídryně Kláry Sovové jsou Motoristé v hlavním městě připraveni bojovat s výmysly Pirátů a Zelených. „Chceme méně zelené ideologie. Chceme vymazat cyklopruhy, máme už připravená ředidla,“ prohlásila Sovová.

Podle ministra pro sport a šéfa pražské buňky Motoristů Borise Šťastného je strana připravena prosazovat autentickou pravicovou politiku i na radnicích. „Motoristé pronikli do europarlamentu, do Sněmovny, jsou pevnou součástí vlády. Zbývá málo, aby poprvé usedli také do zastupitelstva v Praze, Brně a Ostravě. Jsme připraveni tam prosazovat zdravý rozum,“ prohlásil Šťastný.

Do kampaně šli Motoristé s heslem „Oni brzdili, my startujeme“. Podle Macinky to dokonale popisuje stav, ve kterém se nachází nejen hlavní město. „Podívejte se na Pražskou filharmonii. Její očekávaná cena roste rychleji než cena ropy po válce na Blízkém východě. Praha je nejviditelnějším příkladem problémů, které jsem pojmenoval. Bohaté město s obrovskými možnostmi. Přesto má člověk pocit, jako by město stálo se zataženou ruční brzdou,“ vysvětluje.

Vedle tří největších měst Motoristé kandidují v desítkách dalších zastupitelstev po České republice. Do komunálních voleb strana posílá necelých 1300 kandidátů. V senátních volbách kandidáty nepostavila a podpořila koaliční partnery z ANO a SPD.

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