Motosalon je mezi podobnými akcemi středoevropskou jedničkou. „K vidění bude spousta novinek a světových premiér. Týká se to naší Jawy i dalších značek,“ uvedl ředitel veletrhu Petr Maliňák.
Své expozice si vybudovalo 171 vystavovatelů, kteří přivezli více než 300 značek a zaberou kolem 40 tisíc metrů čtverečních výstavní plochy. Obsazené jsou pavilony P, F, G1, G2 a Z.
„Letošní ročník bude opět rekordní. Význam i rozsah veletrhu každým ročníkem v Brně roste,“ řekl obchodní ředitel společnosti Veletrhy Brno Lukáš Helán.
Oficiální zahájení Motosalonu je v plánu ve čtvrtek 5. března od 13 hodin na pódiu v hale F. Přijde řada celebrit i jezdců. „Návštěvníci uvidí Pavla Lišku, Jana Révaie, Pepu Sršně, Přemka Forejta, Davida Matáska, Martina Písaříka či Filipa Salače,“ vyjmenoval Maliňák některé ze známých osobností z herecké branže, gastronomického i motorkářkého světa.
Gros doprovodného programu se odehraje v pavilonu F, kde budou na pódiu přednášky a setkání se zajímavými osobnostmi. Lidé se dozvědí například jak jezdit bezpečně, jak připravit motorku na sezonu nebo jak si stroj pronajmout v Americe či Kanadě.
To, že česká motocyklová scéna stojí především na lidech a jejich dovednostech, připomene projekt Zlaté české ruce. V pavilonu F představí výběr malých firem, živnostníků a nadšenců. Atraktivní sérii workshopů a dalších akcí týkajících se MotoGP pak připravil Automotodrom Brno.
Motosalon 2026
Spousta zajímavostí bude k vidění i na venkovních plochách, kde se bude jezdit i závodit. Představí se mimo jiné kaskadérský tým v čele s Adamem Peschelem. Adrenalinová show pofrčí celé čtyři dny. V hale G2 pak čeká na návštěvníky enduro dráha s možností ukázek školení i testování překážek.
Nové téma na letošní Motosalon přináší Ladies Zone, zaměřené na ženy motorkářky. „Tuto sekci první den veletrhu otevře první dáma České republiky, paní Eva Pavlová,“ vypíchl Helán.
V pavilonu P budou praktické workshopy, přednášky o motoškolách, o správném oblečení a také bude příležitost promluvit s dámskými osobnostmi motosportu.
29. února 2024
Součástí výstavy bude také sobotní vyhlášení ankety Motocykl roku, kam bylo nominováno 41 motocyklů rozdělených do šesti kategorií. Na webu Motocyklroku.cz mohou lidé hlasovat do pátečních 18 hodin. „Je to proto, aby si na Motosalonu mohli stroje prohlédnout a ještě stihli hlasovat,“ vysvětlil ředitel Motosalonu.
Součástí čtyřdenní akce je opět největší street food festival pod střechou - Burger Arena. V pavilonu Z čeká hladové příchozí padesát prodejců a více jak 200 druhů burgerů, chybět nebudou ani sladkosti. Vůbec poprvé má Motosalon i svůj speciální burger.
„K perličkám patří třeba pojídání megaburgeru, který má asi 1,5 kg,“ přiblížil za pořadatele food festivalu Radim Vládek. Burger Arena bude každý den otevřena o hodinu déle, než expozice motorek.
29. února 2024