Zaplatíte pouze rozdíl ceny mezi odlehčenou a klasickou sádrou, říká Válek

Chtějí umožnit pacientům, kteří si chtějí zvolit dnes z veřejného zdravotního pojištění nehrazenou péči, aby si mohli připlatit, a to pouze rozdíl mezi péčí, která je v s současnosti z veřejného zdravotního pojištěno hrazena a pojišťovnou nehrazenou péčí.

Nově za laserovou operaci křečových žil pacient zaplatí jen 22 místo 39 tisíc, přesvědčuje Válek

„Chceme, aby pacient hradil pouze materiál a rozdíl mezi výkonem, který je hrazený a který není,“ řekl Válek. Jako příklad uvedl odlehčenou sádru místo klasické bílé sádry či laserovou operaci křečových žil. Za tu by pacient zaplatil podle něj jen 22 tisíc místo 39 tisíc korun.

„Pevně věřím, že to Sněmovna schválí,“ prohlásil Válek. Opoziční hnutí ANO a SPD jsou proti, a tak musí spoléhat na hlasy z vládní koalice. „Vlastně si nedovedu představit, kdo by chtěl, aby péče pro pacienty byla dražší,“ prohlásil ministr.

„V této chvíli nedokážu říci, že má návrh zajištěnou stoprocentní většinu,“ připustil ale Válek. Koalice má přitom ve Sněmovně většinu 104 hlasů z 200 a to s ní ještě v klíčových věcech hlasuje i nezařazený poslanec Ivo Vondrák, který po volbě hlavy státu odešel z hnutí. Válek fakticky přiznal, že o návrhu zatím nedokázal přesvědčit partnery z vládní koalice.

Dosud si musí pacient ze svého platit celou ze zdravotního pojištění nehrazenou péči

Dosud platí, že z pojištění nehrazenou péči nebo pomůcky si pacient musí zaplatit výhradně z vlastního.

Podle politiků ODS a TOP 09 jde o řešení, které by dalo pacientům větší volbu a zároveň by podle nich zachovalo férové podmínky v přístupu ke zdravotní péči. Poskytovatelé péče by nesměli dávat přednost pacientům, kteří si zvolí z pojištění nehrazenou variantu.

„Návrh je propacientský a spravedlivý,“ řekla Němečková Crkvenjaš.

Zdravotnický výbor minulý měsíc nepřijal k pozměňovacímu návrhu poslanců ODS a TOP 09 žádné stanovisko a je nejisté, zda získá podporu ve Sněmovně.

„Zajímalo by mě, jak budete určovat, co je standard a co je nadstandard,“ reagoval Jan Síla z hnutí SPD, když poslanci ODS a TOP 09 předložili návrh při druhém čtení novely zákona o veřejném zdravotním pojištění.