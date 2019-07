Ministerstvo průmyslu nemůže přestat posuzovat žádosti o dotace, říká Havlíček

PRAHA Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) podle ministra Karla Havlíčka (za ANO) nemůže zastavit posuzování žádostí o proplacení dotací pro holding Agrofert. Riskoval by tím soudní spory, ať už by tak postupoval u jakékoliv firmy. Kromě toho se Havlíček vyjádřil k výměně na ministerstvu kultury, kde ČSSD usiluje o odvolání Antonína Staňka.

Server iROZHLAS.cz v pondělí uvedl, že MPO nepřistoupilo k plošnému pozastavení proplácení investičních dotací firmám z Agrofertu, ačkoliv na ně Brusel peníze od loňského prosince neposílá.



Server uvedl, že od prosince ministerstvo průmyslu minimálně jeden projekt holdingu z českého rozpočtu proplatil, o dalším se aktuálně rozhoduje. K preventivní stopce přistoupil třeba Státní zemědělský intervenční fond v případě zemědělských investičních dotací poté, co do ČR dorazily předběžné závěry auditů k možnému střetu zájmů premiéra Andreje Babiše (ANO).

Podle prvního z nich Babiš ve střetu zájmů je. Zástupci Evropské komise přitom doporučovali českému ministerstvu financí, aby neposílalo k proplacení žádosti holdingu Agrofert loni v prosinci.

Havlíček uvedl, že není možné nevyhodnocovat žádosti, které dorazí. „Ale v těch posledních několika týdnech nedošlo k žádnému proplacení (firmám Agrofertu). My jsme v situaci, že pokud ten dotyčný splní předpoklady, ať je to kdokoliv, nemůžeme reagovat jinak, než že se to proplácí,“ řekl.

Pozastavením proplácení dotací by podle něj Česko riskovalo, že se dotčený subjekt bude soudit. „Musíme respektovat nějaká pravidla daná českými zákony. Pokud se prokáže to, že došlo k jakémukoliv pochybení, tak se neproplatí nic. Pokud se v čase ukáže, že se proplácet nemělo, tak se to pochopitelně chce po tom subjektu nazpátek. To se stává běžně, zatím nebyly problémy v tom zpětném proplacení,“ konstatoval.

Systém čerpání evropských dotací je založen na principu předfinancování ze státního rozpočtu. Evropská komise peníze proplácí až po splnění určitých podmínek. Projekty holdingu, jež nyní ministerstvo k proplacení do Bruselu neposlalo, tedy byly uhrazeny ze státního rozpočtu.

Vláda by kvůli Staňkovi končit neměla, míní Havlíček

Výměna ministra kultury není tak zásadním tématem, aby kvůli němu padala vláda, podotkl ministr průmyslu a obchodu. Byla by podle něj škoda, kdyby kabinet ANO a ČSSD skončil. Sociální demokraté zvažují odchod z koalice kvůli tomu, že prezident Miloš Zeman více než měsíc nevyhověl návrhu strany na odvolání ministra kultury Antonína Staňka a jeho nahrazení Michalem Šmardou (oba ČSSD). Vedení ČSSD by o tom mělo jednat pravděpodobně příští pondělí.

Havlíček řekl, že vláda by podle jeho představ měla končit kvůli neshodám na zásadních záležitostech, například ohledně rozpočtu či zavedení nějaké daně. „To, že se hraje o jednoho člena vlády, tak si nemyslím, by mělo být důvodem pro to, aby vláda padala,“ uvedl ministr průmyslu. Výměna ministra kultury podle něj není tak mimořádná a zásadní, aby měla ohrožovat vládu.

Ministryně práce Jana Maláčová (ČSSD) opáčila, že o tom, co je pro sociální demokracii důvodem pro odchod z vlády, si bude rozhodovat ČSSD sama. „Pokud nebude dodržena koaliční smlouva a bude jen cárem papíru, pak nemá cenu v té vládě zůstávat,“ řekla při příchodu do Strakovy akademie. Vláda by podle ní měla touto dobou řešit například rozpočet, ne se zabývat setrváním ministra, který nemá důvěru své strany.

Na práci vlády aktuální spory koaliční ČSSD s prezidentem a související úvahy o konci koalice podle Havlíčka dopad nemají. „Jedeme na odborné linii dnes a denně, nepodepisuje se to na odborné práci,“ konstatoval. Koalice podle něj funguje a má slušnou šanci pokračovat dál. „Jsem přesvědčen, že bychom se měli povznést nad některé problémy personálního charakteru,“ dodal.

Staněk v květnu podal demisi, kterou ale Zeman nepřijal. ČSSD následně požádala premiéra Andreje Babiše (ANO), aby poslal prezidentovi žádost o odvolání ministra, které podle ústavy musí hlava státu vyhovět. Zeman tak dosud neučinil a opakovaně se vyjádřil ve smyslu, že by si přál Staňkovo setrvání v kabinetu. Tento týden plánuje šéfa ČSSD Jana Hamáčka se Staňkem usmířit na jednání v Lánech.

ČSSD po krachu pátečního jednání mezi Hamáčkem, Babišem a Zemanem uvedla, že pokud nebude moci rozhodovat o svých zástupcích ve vládě, nemá její setrvání ve vládní koalici smysl. Ministr zahraničí Tomáš Petříček a Maláčová už uvedli, že jsou připraveni podat demisi. Konečné rozhodnutí by mělo přijmout předsednictvo ČSSD, podle Hamáčka by se mělo sejít pravděpodobně 15. července.