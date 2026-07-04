Každý pátý chodí do penze nezaměstnaný. Mnohdy je v tom záměr

Autor: ,
  8:33aktualizováno  8:33
Sledovat Lidovky.cz na Googlu
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Pětina lidí v Česku nastoupila v letech před covidem-19 do důchodu z evidence nezaměstnaných. Z osob s předčasnou penzí to byly dvě pětiny. Nejčastěji se na úřad práce šli pracovníci přihlásit 11 až 12 měsíců před penzí. Ukázala to analýza motivací k předčasnému odchodu do důchodu, kterou připravilo ministerstvo práce.

Podle analýzy části lidí slouží nezaměstnanost jako odchodová strategie z trhu práce k finančnímu překlenutí období před penzí.

„Nezaměstnanost je v předdůchodovém období častá. Alespoň jednu evidenci před důchodem vykazuje přibližně 30 procent osob a u 21 procent je evidence posledním pozorovaným stavem před přiznáním důchodu,“ uvedli autoři. Z předčasných důchodců šlo do penze z řad nezaměstnaných 42 procent.

Sociální správa přiznala v letech 2017 až 2019 starobní důchod 288 tisíc lidí. Z nich tři pětiny žádaly při dosažení důchodového věku, 28 procent předčasně, u osmi procentům se měnil invalidní na starobní důchod a čtyři procenta dál pracovala. Experti se zaměřili na 27 tisíc náhodně vybraných osob. Propojili data sociální správy a úřadu práce o penzích, výdělcích a odvodech, nemocenských či nezaměstnanosti pět let před přiznáním důchodu.

Podle zjištění měly tři pětiny lidí před penzí stabilní práci. U téměř tří z deseti osob pracovní vazba slábla. Důvodem bývaly častější nemocenské či nějaký čas bez místa, a to rok až dva před penzí. Desetina lidí dlouhodobě nepracovala, důvodem byla invalidita či dlouhá nezaměstnanost.

Podle autorů předčasný důchod ve zvýšené míře využívají právě lidé se slábnoucí pracovní vazbou. Nezaměstnanost nebývá vždy také důsledek ztráty zaměstnání, ale často součást strategie. Přihlášení do evidence úřadu práce se soustředila do doby 11 až 12 měsíců před penzí.

„Tato doba odpovídá maximální délce vyplácení podpory v nezaměstnanosti, což naznačuje, že u části osob může evidence sloužit jako způsob finančního překlenutí posledního roku před důchodem,“ stojí v analýze. Její autoři označili nezaměstnanost za „most mezi prací a důchodem“.

Riziko dřívějšího důchodu zvedají i nemoci. U předčasných důchodců přibývalo nemocenských rok až dva před důchodem. Roli hraje také péče o nemohoucí blízké, podle analýzy ale nebývá hlavním důvodem předčasné penze. Déle pracují pak častěji lidé s vyššími a stabilními výdělky. Pro osoby s velmi nízkými příjmy může předčasný důchod fungovat jako ukončení obtížné situace, stojí v analýze.

Podle autorů by se na lidi s pracovním utlumováním mělo zaměřit poradenství, rekvalifikace na méně náročnou činnost, rehabilitace i nabídka zkrácených úvazků. Opatření se mají využít v době, kdy se začnou objevovat krátkodobé nezaměstnanosti, nemocenské či jiné výpadky.

U dlouhodobě nezaměstnaných je potřeba s kroky začít dřív než pět let před důchodovým věkem. Lidi se stabilní prací můžou na trhu práce udržet flexibilní úvazky, úpravy pracovišť, snížení fyzické zátěže, včasné řešení zdravotních omezení či služby pro pečující, míní autoři.

Vstoupit do diskuse
Sledovat Lidovky.cz na Googlu

Úhel pohledu

Kreativní obcházení. Austrálie zakázala dětem sociální sítě, ty si vzaly Santa vousy a vrátily se

V Austrálii vstoupil v platnost zákaz sociálních médií pro děti mladší 16 let....

Dobyli jsme Kosťantynivku, tvrdí Rusové. Putin ocenil zisk strategického města

Ukrajinští vojáci procházejí kolem poničených budov ve městě Kosťantynivka (8....

Každý pátý chodí do penze nezaměstnaný. Mnohdy je v tom záměr

ilustrační snímek

Identita Ameriky čelí nové ofenzivě radikalismu, řekl Trump. Hrozí se komunismu

Americký prezident Donald Trump vystoupil při příležitosti 250. výročí...

Propadák byl blízko. Kapverdy sahaly po senzaci, Argentinci praví: Zaslouží si uznání

Jamiro Monteiro z Kapverd si podává ruku s Lionelem Messim.

Tak ani napodruhé. Nedvěd ho chtěl, ale Klinsmann českou reprezentaci nepovede

NÁROČNÝ TRENÉR. Jürgen Klinsmann udílí pokyny americkým svěřencům.

Bude otevřeno 5. července? Co udělá Den slovanských věrozvěstů s otevírací dobou

Nákup v taškách (ilustrační foto)

KVIFF 2026: Co je na festivalu zdarma? Koncerty, výstavy i festivalové zóny

KVIFF.TV Park je oblíbeným místem tisíců návštěvníků, kteří přijíždí na filmový...

Kolumbie - Ghana 1:0, další africký tým ze hry, o postupu rozhodl Arias

Jhon Arias s vyplazeným jazykem slaví gól proti Ghaně.

Argentina - Kapverdy 3:2 po prodl., nečekané drama, favorita zachránily rohy

Lionel Messi oslavuje postup, Sidny Lopes Cabral naopak kouše vyřazení.

Cesta ke zdravému stárnutí: Otestovaly jsme prémiový komplex Nuvitone PRO pro buněčnou vitalitu
Cesta ke zdravému stárnutí: Otestovaly jsme prémiový komplex Nuvitone PRO pro buněčnou vitalitu

V redakci eMimina si s přibývajícím věkem stále více uvědomujeme, že zdraví a dostatek energie nejsou samozřejmost. Proto jsme se rozhodly na...

Úhel pohledu

Je čas napravit ústavní omyl. Vraťme nepřímou volbu prezidenta, včera bylo pozdě

Ilustrační snímek

Austrálie - Egypt 1:1, 2:4 na pen., africký tým v osmifinále. Soupeř střídal brankáře

Egyptští fotbalisté slaví postup do osmifinále mistrovství světa přes Austrálii.

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.