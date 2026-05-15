Po smrti dvou malých dětí přijde kontrola, ministerstvo prověří postup úředníků OSPOD

  15:11aktualizováno  15:11
Ministerstvo práce a sociálních věcí provede kontrolu postupu odborů sociálně-právní ochrany dětí v Praze a Středočeském kraji kvůli nedávným úmrtím dvouletého chlapce a tříleté dívky. Po zasedání komise pro přezkum nepřirozených úmrtí dětí to sdělilo oddělení mediální komunikace ministerstva. Komise začala fungovat v polovině dubna, v pátek se sešla podruhé.
Má posoudit okolnosti tragických případů, odhalit mezery v systému péče o ohrožené děti a navrhnout řešení.

Média před nedávnem informovala o úmrtích tříleté dívky v pražském Braníku a dvouletého chlapce z Lounska. Psala o tom, že policie podezírala či obvinila z vraždy v obou případech otce. Děvče vyrůstalo u pěstounů, úřady ho svěřily do péče rodičů se závislostmi. Hoch žil na ubytovně, záchranářům se ho po surovém napadení nepodařilo zachránit, uvedly servery.

„Pokud komise v rámci zjišťování objektivních skutečností identifikuje možné individuální pochybení či odpovědnost konkrétních osob nebo institucí, bude o těchto zjištěních informovat příslušné orgány a navrhne odpovídající další kroky. Bezprostředním výstupem jednání komise je také podnět ministra práce (Aleše Juchelky z ANO) ke kontrole postupů dotčených orgánů sociálně-právní ochrany dětí ve Středočeském kraji a na území hlavního města Prahy,“ uvedlo tiskové oddělení. Už dřív médiím sdělilo, že ministerstvo postup, okolnosti či spolupráci institucí v případech prověří.

Ochranu dětí zajišťují soudy. Provádějí ji pak pracovníci odborů sociálně-právní ochrany dětí obecních úřadů. Část problematiky připadá krajům. Ministerstvo práce vydává směrnice a předpisy, má na starosti kontrolu či případně vyřizuje odvolání. Předloni sociální pracovníci podle výkazů řešili zneužívání, zanedbávání či týrání 11 155 dětí. Z rodin odebrali 3 341 chlapců a děvčat. Osm dětí po krutém zacházení zemřelo, 265 skončilo v nemocnici, 162 mělo fyzické následky, 3 031 potřebovalo psychologickou pomoc.

Komisi tvoří zástupci resortů práce, vnitra a spravedlnosti, policejního prezidia, pediatrů, krajských úřadů, dětský ombudsman Martin Beneš a vládní zmocněnkyně pro lidská práva a poslankyně ANO Taťána Malá. Informace k případům chtějí získat ze spisové dokumentace, od odborníků i z médií. Podle Juchelky komise po posouzení okolností kauz sdělí své závěry, termín nepřiblížil.

Podle tiskového oddělení by se komise měla do budoucna stát „stabilní součástí systému ochrany dětí“, vedení ministerstva pracuje na návrhu jejího ukotvení a nastavení spolupráce mezi resorty. Tým by se měl zaměřit na nedostatky v péči o ohrožené děti a návrhy opatření. Tiskové oddělení zmínilo třeba podporu pozůstalých či odbornou pomoc pečujícím.

Ministerstvo k tomu připravuje nový Úřad pro rodinu a ochranu dětí (ÚROD). Sociálním pracovníkům by měl poskytnout návody postupu i podporu psychologů či právníků, praxe po republice by se měla sjednotit. Podle plánu by instituce měla začít fungovat od roku 2028. V centrále v Praze a v pobočkách ve všech krajích by měla mít 200 zaměstnanců.

