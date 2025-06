Úřady se loni věnovaly 838 fyzicky týraným dětem. Psychické týrání zažívalo 1 218 chlapců a děvčat. Se sexuálním zneužíváním mělo zkušenost 183 hochů a 725 děvčat, 18 z nich nebyly ještě ani tři roky. Kvůli dětské pornografii se pracovníci věnovali 133 dětem a kvůli dětské prostituci 14. Nejčastější bylo pak zanedbávání, a to u 7 043 dětí.

Přes 9 400 týraných, zanedbávaných či zneužívaných dětí žilo s rodiči, o 460 se starala náhradní rodina a zbytek pobýval v domovech či jiných zařízeních. U celkem 6 760 dětí se případ vyřešil díky poradenství. Nad dalšími šesti stovkami převzaly úřady dohled. Přes 1 100 kauz vyústilo v trestní oznámení. V nemocnicích skončilo 265 dětí. Čtyři chlapci a čtyři dívky kruté zacházení nepřežili. Po zneužívání bylo těhotných 35 děvčat.

Kauz, které úřady řeší, postupně přibývá. Loni jich od roku 2005, kdy ministerstvo začalo výkazy s údaji zveřejňovat, bylo nejvíc. Před dvěma desetiletími se pracovníci zabývali necelými dvěma tisícovkami případů. V roce 2010 jich bylo téměř 5 800. Nad 9 400 se počet dostal v letech 2015 a 2016, v dalších letech nastal mírný pokles. Výrazný propad byl pak v covidových letech 2020 a 2021 kvůli uzávěrám a omezení fungování institucí, kauz bylo 7 500 a 7 600. Od té doby pokračuje postupný nárůst až do loňských 10 155 případů.

Případy úřadům hlásí školy, lékaři i anonymové

Za rostoucím počtem ohrožených dětí není podle expertů ani tak zhoršování situace v rodinách, jako spíš větší citlivost a všímavost okolí i úsilí sociálních pracovníků. Na téměř 3 200 chlapců a děvčat ve špatné situaci upozornili lékaři, škola, družina, dětské azylové domy či jiná zařízení. Přes 1 920 případů zjistily odbory sociální péče samy. Celkem 607 kauz ohlásil anonym. Samo oznámilo svůj případ 277 dětí. U 88 chlapců a děvčat zasáhli jejich sourozenci.

Úřady odebraly loni z rodin 3 341 dětí. Rozhodly o tom soudy. Nejčastějším důvodem bylo zanedbávání péče. Počet odebíraných chlapců a děvčat se postupně pomalu snižuje. Od roku 2016 klesl o 500, tedy zhruba o 13 procent. Výrazněji se propadl jen v covidovém roce 2020, po epidemii se znovu zvedl.

Sněmovna koncem května schválila novelu občanského zákoníku, podle níž by má být fyzické trestání dětí nepřijatelné. Rodičům za to ale postihy hrozit nemají. Dolní komora pak schválila také zavedení takzvaného dětského certifikátu v reformě trestního práva. Sexuální zločinci a pachatelé dalších násilných trestných činů by tak měli mít až doživotní zápis v evidenci, který by jim bránil pracovat s dětmi. Obě předlohy musí ještě posoudit Senát a podepsat prezident.