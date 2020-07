Ministerstvo znovu hledá šéfa úřadu práce, odmítá sdělit počet uchazečů

Ministerstvo práce znovu hledá nového generálního ředitele či ředitelku úřadu práce. Sestavuje komisi, která by měla z přihlášených vybrat nejvhodnější kandidáty na nového šéfa či šéfku. V příštích týdnech resort vypíše také výběrové řízení na volný post náměstka pro legislativu. ČTK to řekla ministryně práce Jana Maláčová (ČSSD). Kolik uchazečů či uchazeček má o funkci ředitele úřadu práce zájem, odmítla sdělit.

„Nesmím to říct. To je zákon o státní službě. Sdělíme to, až doběhne výběrové řízení,“ řekla Maláčová. Ve služebním zákonu ustanovení o zákazu zveřejňovat počet přihlášených či jiné informace nejsou. Ministryně pouze uvedla, že „výběrové řízení je v procesu a připravuje se výběrová komise“.



Místo generálního ředitele centrálního úřadu práce je neobsazené od ledna. Na konci roku z funkce odešla Kateřina Sadílková. První výběrové řízení skončilo v únoru neúspěchem. Byli v něm dva kandidáti - exministr průmyslu z ČSSD Jiří Havlíček a ředitel svitavského úřadu práce Jan Tesař. Maláčová před jmenováním nového šéfa uvedla, že by ředitelem měl být zkušený manažer se znalostí hospodářství a že Havlíček obě tyto podmínky splňuje. Premiér Andrej Babiš (ANO) reagoval, že ČSSD hledá trafiky pro své lidi. Havlíček pak z výběru odstoupil. Resort konkurs zrušil a koncem dubna ho vyhlásil znovu.

Zájemci a zájemkyně se mohli hlásit do 27. května. Uchazeči museli v posledních osmi letech aspoň dva roky působit na vedoucím postu v úřadech, mezinárodních organizacích, institucích EU, zastupitelstvech či ve vedení firem. Podmínkou je vysoká škola, zkouška z angličtiny, němčiny, nebo francouzštiny. Přiložit se musel motivační dopis a „písemná práce“ na nejvýš pět stran o rozvoji a zaměření úřadu práce v příštích letech. Původně se počítalo s tím, že by nový šéf či šéfka nastoupili 15. června.

Úřad práce podle informací z webu dočasně vede šéf kanceláře generálního ředitele Viktor Najmon. Za instituci ale v posledních týdnech vystupoval politický náměstek Maláčové a lídr středočeské kandidátky sociálních demokratů do krajských voleb Robin Povšík.

Dosavadní náměstek ministerstva pro legislativu Petr Hůrka se stal od července „superúředníkem“, tedy náměstkem ministra vnitra pro státní službu. Pozice šéfa legislativy resortu práce je tak volná. Výběrové řízení se podle Maláčové vyhlásí za několik týdnů. Vedením sekce je pověřená šéfka odboru pracovněprávní legislativy Dana Roučková. „Je standardní zastupující. Sekce perfektně funguje, není to tak urgentní (výběrové řízení). Přes léto se to vyřeší,“ řekla ministryně.