Na Šumavě v noci mrzlo, ukazuje mapa. U Kvildy naměřili minus 8,7 stupně

Autor: ,
  9:03aktualizováno  9:03
Na Šumavě v sobotu opět mrzlo. Nejnižší teplotu naměřili na stanici Perla u Kvildy na Prachaticku, kde bylo minus 8,7 stupně Celsia, uvedl Petr Frühbauer z českobudějovické pobočky Českého hydrometeorologického ústavu. Sobota by ale měla být nejvíce teplým dnem v tomto týdnu.
Na Šumavě v sobotu ráno mrzlo. (25. dubna 2026) | foto: ČHMÚ

V sobotu teploty dosáhnou až k 24 stupňům Celsia. Naopak v neděli se opět...
Na Šumavě naměřili v noci meteorologové až -25 °C. Na Kvildě napadl také sníh....
6 fotografií

„Na Šumavě mrzlo na více místech. Teploty se tam ráno pohybovaly kolem minus šesti stupňů Celsia,“ uvedl Frühbauer. Mrazy však zasáhly i vyšší polohy na jiných místech kraje. Například v Pohoří na Šumavě na Českokrumlovsku, které se nachází v Novohradských horách, bylo v sobotu ráno minus 6,5 stupně Celsia.

Jinak by ale sobota měla být nejteplejším dnem v týdnu. Podle předpovědi meteorologů bude jasno. V sobotu odpoledne by se maxima mohla dostat na jižní Moravě až k 24 °C. K večeru pak může začít foukat vítr.

„Ale i v neděli předpokládáme, že by se ranní mrazy především na Šumavě opět mohly vyskytovat,“ řekl Frühbauer.

Vstoupit do diskuse

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.