Mráz sevřel část Česka. Mapa meteorologů ukazuje, kde bylo až -10 stupňů

  8:22aktualizováno  8:22
Česko ve středu zažilo na některých místech velmi mrazivé ráno. Nejchladněji bylo na Šumavě, kde poblíž Kvildy na Prachaticku naměřili minus 10,3 stupně. V Čechách mrzlo na většině území, na Moravě a ve Slezsku byly tentokrát mrazy méně četné. Mrznout bude podle meteorologů i zítra ráno.
Fotogalerie3

Přehled nejnižších teplot ve středu 22. dubna ráno | foto: Český hydrometeorologický ústav

Průměr minimálních teplot u stanic v nadmořské výšce do 600 metrů je pro dnešní ráno -0,45 °C. „Jak je zřejmé z mapy, v Čechách mrzlo na většině území, někde větší část noci, někde jen chvíli nad ránem,“ uvedli meteorologové z Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). Na Moravě a ve Slezsku byly mrazy méně četné, vyskytly se zejména na severozápadě v horských a podhorských oblastech.

Nejnižší teplotu jako již tradičně naměřily stanice v šumavských mrazových lokalitách, kde bylo i pod -10 °C.

Stanice v nadmořské výšce kolem 800 metrů Hliniště, Rolava a na Jizerce naměřily kolem -8, ve středních (do 600 metrů) a nižších polohách bylo do -5 stupňů Celsia, například v Teplicích nad Metují, Rýmařově nebo Stříbře.

Ač ovocnáři pláčou, o mimořádně nízká minima se nejedná. Rekord pro 22. duben ranní mrazy přepsaly jen v Trutnově, kde navíc stanice měří jen 31 let (tedy jen těsně nad hranicí 30 let uvažovanou u rekordních hodnot). „Definitivní rekordní hodnoty se sice vyhodnocují až večer (do 21 SEČ), ale nedá se předpokládat, že bude chladněji než ráno,“ dodává ČHMÚ.

Naopak, bude jasno až polojasno a teploty dosáhnou 12 až 16 stupňů, v tisíci metrech na horách bude kolem 5 °C.

Kdy mrazy skončí a jaké bude počasí

Zítřejší ráno bude už o něco teplejší, mrznout ale opět může. „Nejpravděpodobněji v jihozápadní polovině Čech, ale i zde by měl být mráz slabší než dnes,“ tvrdí meteorologové.

Podle předpovědi bude noc polojasná až jasná a teploty spadnou k 6 až 1 stupni, na jihozápadě a západě bude kolem -1 °C.

Ve čtvrtek bude opět jasný až polojasný den, na severovýchodě místy až oblačno. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 14 až 19 °C.

I v pátek má být skoro jasno až polojasno, při zvětšené oblačnosti, zejména v severovýchodní polovině území, ojediněle přeháňky. Nejnižší noční teploty 7 až 3 °C, na jihozápadě a západě Čech při uklidnění větru až 1 °C. Odpolede teploměry ukážou 16 až 20 °C, na severu a severovýchodě kolem 14 °C.

Sobota má být nejhezčím dnem z tohoto týdne. Jasno až polojasno, při zvětšené oblačnosti, zejména na severovýchodě, ojediněle přeháňky. A přes den 16 až 21, na jižní Moravě až 23 stupňů Celsia.

V neděli se ochladí, bude oblačno až polojasno, na severu a severovýchodě místy, jinde ojediněle přeháňky. V polohách nad 600 metrů meteorologové očekávaní sněhové přeháňky.

Nejnižší noční teploty 6 až 2 °C, při zmenšené oblačnosti až -1 °C. Nejvyšší denní teploty 8 až 13 °C.

Mráz ničí stromy, jak je ochránit?

Výkyvy počasí a ranní mrazíky ohrožují kvetoucí stromy, což jsou v tuto chvíli zejména třešně, višně a jabloně.

Noční mrazy Česko zažilo i na začátku dubna. Poškodily část budoucí úrody ovoce na Moravě. Nejhůře dopadly broskvoně, někde i třešně. Ovocnáře překvapilo lokální poškození jabloní, které ještě nebyly v plném květu.

