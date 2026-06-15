Mrazy letos nejvíce zasáhly jabloně. Celková škoda bude až 1,5 miliardy korun

Autor: ,
  15:11aktualizováno  15:11
Sledovat Lidovky.cz na Googlu
Škody po mrazech letos nahlásilo 411 pěstitelů peckovin, drobného ovoce a jádrovin, poškozená plocha dosahuje 7200 hektarů. Nejvíce škod hlásili pěstitelé jablek.
Fotogalerie4

Rozkvetlá jabloň pokrytá ledem na jednom ze stromů sadu v Sasku. Chladné počasí zdecimovalo ovocnářům úrodu. (22. dubna 2024) | foto: Profimedia.cz

Uvedla to mluvčí Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF) Eva Češpiva. V porovnání s jarními mrazy v roce 2024 je letošní poškozená plocha o 2200 hektarů menší. Oproti roku 2024 je nižší i letošní počet poškozených pěstitelů, a to o 219. Pěstitelé ale mohou informaci o škodách podat ještě v pondělí a v úterý. Hlášení slouží výhradně ke zmapování situace a nezakládá podle fondu nárok na dotaci.

Škoda na úrodě ovoce kvůli letošním mrazům bude podle dřívějšího odhadu ovocnářů mezi jednou miliardou a 1,5 miliardy korun. V roce 2024 úroda ovoce v důsledku jarních mrazů klesla o dvě třetiny a byla nejnižší za posledních 100 let. Škoda tehdy dosáhla zhruba 1,45 miliardy korun.

Stejně jako v roce 2024 i letos nejvíce informací o škodách a žádostí o šetření podali pěstitelé jablek, jde o necelou třetinu všech hlášení. Dále pěstitelé nahlašovali škody na švestkách, hruškách, meruňkách a třešních. „Co se týká odhadu poškozené plochy, k dnešnímu dni činí přes 7200 hektarů. Prakticky polovina se týká jabloní, následují slivoně a višně,“ uvedla Češpiva.

Pětina poškozených pěstitelů pochází podle Češpivy z Královéhradeckého kraje, stejně jako před dvěma lety. Nejméně poškozených ovocnářů bylo z Opavska.

Pěstitelé jahod mohli hlášení podávat do 2. června, škody jich nahlásilo 42 na ploše 164 hektarů. Dosavadní počet poškozených ovocnářů včetně pěstitelů jahod po letošních mrazech tedy činí necelých 450. Před dvěma lety o podporu za mrazy požádalo 539 pěstitelů.

Zemědělský fond vyzval pěstitele, aby hlásili pouze situace, kde poškození přesahuje 30 procent celkové odhadované produkce daného ovocného druhu. Na škody menšího rozsahu nebude fond po dohodě s ministerstvem zemědělství případné podpory vyplácet.

O formě a podmínkách podpory pro poškozené ovocnáře se v současnosti jedná. Ministr zemědělství Martin Šebestyán (za SPD) požádal Evropskou komisi o pomoc pro tuzemské pěstitele a o situaci jednal i v Bruselu. Před dvěma lety ministerstvo zajistilo jako kompenzaci za škody způsobené mrazem víc než 400 milionů korun z EU.

Ministr doufá, že Česko získá od EU finanční pomoc ve výši alespoň jedné čtvrtiny škod způsobených jarními mrazy. „Očekávám, že ten proces bude trvat několik měsíců a k odškodnění, pokud se uskuteční přes tyto prostředky, dojde buď na konci tohoto roku, nebo v příštím roce,“ uvedl už dříve Šebestyán. Ve středu se na ministerstvu zemědělství uskuteční k ovocnářskému sektoru kulatý stůl.

Vstoupit do diskuse
Sledovat Lidovky.cz na Googlu

Vláda kývla na konec poplatků ČT a Českému rozhlasu, chce jim dát méně peněz

Po jednání vlády, která odsouhlasila zrušení poplatků pro Českou televizi a...

Vyhladovět a pak dorazit, bojí se kontroly, tepe opozice vládu za veřejnoprávní média

Program konference je rozdělen do tematických bloků podle stínových...

Propustíme až 700 lidí. Ředitelé ČT a rozhlasu reagují na změnu financování

Novým generálním ředitelem České televize se stal dosavadní šéf obchodu Hynek...

Komentář

Osmdesátníci. Trump, Bush jr. i Clinton se mohli sejít na pískovišti, ale Vietnamu se vyhnuli

Premium
Donald Trump v Oválné pracovně Bílého domu (4. června 2026)

Mrazy letos nejvíce zasáhly jabloně. Celková škoda bude až 1,5 miliardy korun

Rozkvetlá jabloň pokrytá ledem na jednom ze stromů sadu v Sasku. Chladné počasí...

Vláda rozšířila seznam zakázaných návykových látek, další nechá zkoumat

Po jednání vlády, která odsouhlasila zrušení poplatků pro Českou televizi a...

Prezident Pavel zavítal na Iron Maiden, setkal se i se zpěvákem Dickinsonem

Prezident Petr Pavel vyrazil na závěr festivalu Rock for People na kapelu Iron...

MHD za třetinu. Praha výrazně zlevní jízdné lidem pobírajícím složku superdávky

ilustrační snímek

Chorvatští potápěči našli v plachetnici tělo čtvrtého pohřešovaného Čecha

Čtyři Češi zemřeli u Splitu po srážce lodí (14. června 2026)

Syn norské korunní princezny dostal za znásilnění čtyři roky, vinu popírá

To proto se začaly ozývat jeho předchozí přítelkyně Snekkestadová a...

Cesta ke zdravému stárnutí: Otestovaly jsme prémiový komplex Nuvitone PRO pro buněčnou vitalitu
Cesta ke zdravému stárnutí: Otestovaly jsme prémiový komplex Nuvitone PRO pro buněčnou vitalitu

V redakci eMimina si s přibývajícím věkem stále více uvědomujeme, že zdraví a dostatek energie nejsou samozřejmost. Proto jsme se rozhodly na...

Americký občan v bojích o pražský rozhlas. „Joe“ Krofta pomáhal v květnu 1945 i jako hlasatel

Skupina obránců strašnického vysílače v květnu 1945. J. S. Krofta vpravo dole.

Minimální zálohy OSVČ se brzy sníží. Co to udělá s paušální daní?

Odvody na sociální pojištění se od 1.7. 2026 změní díky jinému výpočtu....

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.