Mrhají nadšením vědců, říká o chování státu viroložka Ruth Tachezy

PRAHA Výzkumný ústav BIOCEV už tři měsíce sekvenuje vzorky a hledá mutace covidu. Financuje si to sám, od státu zatím nedostal ani korunu. Mrhají chutí expertů pomáhat, říká v rozhovoru viroložka Ruth Tachezy.

Lidovky.cz: Kolik bychom měli sekvenovat vzorků?

To záleží na situaci. Řekněme, že v tuto chvíli by to mělo být kolem pěti procent pozitivních záchytů. Problém je, že se u nás snižuje množství PCR testů, používají se hodně antigenní a z nich nejsme schopni udělat sekvenaci. Vše souvisí se vším, když se zruší testování, už vůbec nebudeme vědět, co v populaci máme. Bez testování nejde sekvenovat. Sekvenace je skutečně velmi důležitá.

Lidovky.cz: Vláda slibovala, že vědecká pracoviště v sekvenování finančně podpoří. Vy jste nedávno pro Seznam Zprávy uvedla, že BIOCEV nedostal od státu ani korunu. Co se stalo?

Je to složité. Vláda schválila finance a hledala způsob, jak je vyplatit. Institucí, jež se rozhodly pomáhat, je několik. Patří k nim Akademie věd, instituce pod ministerstvem zemědělství či obrany, soukromé firmy, organizace přímo podřízené ministerstvu zdravotnictví i krajské nemocnice.

Skupina podílející se na sekvenaci v BIOCEV patří pod Přírodovědeckou fakultu UK, tedy pod ministerstvo školství. Vláda nám řekla, že ten, kdo patří pod školství nebo je soukromá organizace, nemůže čerpat peníze. Řekli, že nás do programu nemohou zařadit. Nejvíc frustrující to je ale proto, že naše skupina patřila k iniciátorům, kteří chtěli sekvenovat. Skrz Národní referenční laboratoř Státního zdravotního ústavu jsme se zapojili, ta totiž začala sekvenovat jako první, pak už věděla, že na to sama nestačí.

Týmy v Ústavu molekulární genetiky (ÚMG) a v BIOCEV, ale i další, se nastartovaly velmi rychle. Skupiny v BIOCEV a ÚMG byly schopné sekvenovat 100 vzorků týdně každá. Pak nás z toho vlastně vyřadili, protože nejsme organizace přímo řízená státem. Důvod je prý, že nevědí, jakým způsobem nás vyplatit. Řekli nám ale, že způsob ani nebudou hledat. To mě mrzí. Prostě nás vyřadili a vůbec nezohlednili, že na tom děláme už téměř tři měsíce. Mrhají naším nadšením, chutí expertů pomáhat.

Lidovky.cz: Co tedy bude dál?

Museli jsme to stopnout a už jen dobíhají věci, které jsme měli připravené. Pokud se to rychle nevyřeší, myslím, že se už vědci nebudou chtít zapojit. Už nebudou mít chuť, předtím obětovali svůj čas, aby mohli sekvenovat i vedle své práce. Pokud nenajde ministerstvo cestu, jak věc vyřešit v krátkém čase, může být pozdě. Čas tiká.

Lidovky.cz: BIOCEV doposud sekvenoval 800 vzorků. Kolik vás to stálo?

Čistě na materiálu 800 tisíc korun.

Lidovky.cz: Sekvenuje ČR dostatečně?

Doteď určitě ne, měli jsme sekvenovat minimálně tisíc vzorků měsíčně, spíš více. Ne každé pracoviště bylo ochotné sekvenovat, protože do toho nechtělo vkládat své finanční prostředky. My jsme do toho šli, protože jsme na začátku pandemie dostali dar na výzkum covidu od společnosti IOCB Tech. Věděla jsem, že jdu do rizika a počáteční fázi sekvenace budu platit z těchto peněz. Pak jsem doufala, že ve chvíli, kdy budeme mít výsledky, které jsou pro stát a pro epidemiologické účely využitelné, dostaneme peníze. To se ale asi evidentně nestane.