Za vraždy dvou novorozenců dostala matka 20 let vězení, tělíčka ukryla v domě

Předseda senátu Miroslav Mjartan řekl, že uvedené jednání může být trestáno 15 až 20 lety. Výjimečný trest lze uložit jen v případě zvlášť závažné společenské nebezpečnosti nebo nemožnosti nápravy.
„Dospěli jsme k závěru, že je-li schopná vyšších citů, má-li náhled na to, že drogy jí škodí, není prokázáno, že by nebyla schopná nápravy. Máme tedy za to, že podmínky pro uložení výjimečného trestu nejsou naplněny a trest 20 roků je dostačující,“ řekl soudce.
Obě strany si ponechaly lhůtu na odvolání, rozsudek je tedy nepravomocný.
Ráno začalo hlavní líčení čtením obžaloby. Žena všechno přiznala a prohlásila vinu. Řekla, že souhlasí s popisem skutku a souhlasí s právní kvalifikací.
Státní zástupkyně Lenka Faltusová navrhla, aby soud prohlášení viny přijal, souhlasil i obhájce. K výši navrženého trestu obžalovaná sdělila, že to je „strašně moc“. Hovořila třesoucím se hlasem, skutečnosti jsou podle ní nesporné.
Soud přijal prohlášení viny
Soud poté přijal prohlášení viny ohledně dvou bodů obžaloby i ohledně kvalifikace případu.
„Neměli jsme důvod prohlášení obviněné nepřijmout. Byly splněny všechny podmínky, proto jsme ho přijali. Hlavní líčení, jak bylo původně naplánované, se konat nebude. Nebudeme se věnovat dokazování k činům obviněné, ale právě k otázkám trestovým a k osobě obviněné,“ řekl Mjartan.
Státní zástupkyně nejprve žádala výjimečný trest 25 let ve věznici se zvýšenou ostrahou, později návrh o tři roky snížila. Důvodem k navržení výjimečného trestu je podle ní osobnost obžalované i charakter trestných činů.
„Stupeň společenské škodlivosti jednání je vysoký, neboť paní obžalovaná je obžalována ze dvou nejzávažnějších trestných činů vraždy na dvou novorozencích. Ten druhý skutek je kvalifikovaný jako opětovný. Domnívám se, že jsou splněny podmínky pro uložení výjimečného trestu v této výši,“ řekla Faltusová.
Podle ní byla motivem jednání snaha „neobtěžovat se dalšími dětmi“. Žena si nepořizovala výbavu pro miminka ani nenavštěvovala poradnu pro těhotné.
„Nenavázala si vztah k těm nenarozeným dětem. Nemá mateřský pud. Komplikovaly by jí život jak ve vztahu k dalšímu požívání návykových látek, které v té době výrazným způsobem požívala, tak k získávání finančních prostředků od rodiny,“ doplnila Faltusová.
Žena žila se dvěma dětmi a druhem v prvním patře rodinného domu v Dobrušce. Přízemí obývala její babička. Druh je podle žalobkyně otcem všech čtyř narozených dětí.
Z podkladů, které přečetl předseda senátu Mjartan, vyplývá, že žena v minulosti čelila dvěma exekucím. Byla také vyhozena v práce, podle soudu zřejmě kvůli neomluveným absencím. Trestní rejstřík má však čistý, nemá ani záznamy v registru přestupků.
V kauze figurují mezi poškozeným další dvě ženiny děti, její rodiče i babička.
Ví, že může nastoupit odvykací léčbu
Znalec z oboru psychiatrie Jan Kolomazník řekl, že nelze s naprostou jistotou vyloučit další společensky nebezpečné jednání obžalované v budoucnu. Zásadní je, zda bude dál schopná abstinovat od návykových látek. Pervitin užívala od svých 21 let. Drogy jí obstarával její druh.
„Bude-li abstinovat, není větší nebezpečí dalšího trestního jednání. Domnívám se, že je schopna se poučit,“ řekl znalec, podle kterého žena ví, že může kdykoliv nastoupit do ústavního léčení.
„Pokud si bude aplikovat pervitin dál, je nebezpečí, že se bude dopouštět trestné činnosti tak jako jiní toxikomané,“ dodal.
Jiné až zneužívala, řekla znalkyně
Abstinence je zásadní i podle znalkyně z oboru psychologie Lenky Čermákové. „Užívala pervitin ještě v době, kdy se utvářela její osobnost. Droga měla podstatný vliv na rozvoj její osobnostní poruchy,“ řekla znalkyně s tím, že žena má smíšenou poruchu osobnosti s mnohými kombinovanými neadaptivními rysy.
„Paní je nezralá žena, je lehkovážná, nezodpovědná a celoživotně spoléhá na ochranu jiných lidí, které do určité míry pod vlivem návykové látky nebo abstinenčního syndromu využívala, až zneužívala,“ doplnila znalkyně.
Žena má podle ní jinak dobrý intelektový potenciál. Je do určité míry ctižádostivá, takže resocializace je podle ní možná. Neměla by však už mít další děti.
„Není schopná se postarat ani sama o sebe. O děti se starala s významnou pomocí sestry a rodičů. Ty dvě děti, které má, jsou již hraniční, co se týká jejích výchovných kompetencí a její osobnosti,“ vysvětlila Čermáková. Dodala také, že dvě předchozí děti má obžalovaná ráda a dokázala se o ně v rámci svých možností postarat.
Projevila lítost
Podle závěrečné řeči obžaloby žena jednala sobecky, lhostejně a bez empatie. „S dětmi naložila jako s nepotřebnými věcmi. Nevyužila možností, které měla, aby zůstaly naživu. Vedla útok vůči bezbranným novorozeným dětem, jednala opětovně a spoléhala na to, že se na to nepřijde,“ řekla Faltusová s tím, že ani prohlášení viny není příliš polehčující okolností.
Obhájce obžalované na závěr uvedl, že žena se i ve vazbě stýkala se svými dalšími dvěma dětmi a projevovala znaky mateřského vztahu. Projevila také lítost nad svými skutky. To obžalovaná zopakovala i u soudu při své poslední řeči.
„Chtěla bych vyjádřit lítost nad oběma skutkama. Vím, že ty drogy mi udělaly, co mi udělaly. Je mi to strašně moc líto,“ řekla.
Ve vážném stavu ji vezli do nemocnice
Na pozdější z případů se přišlo loni v listopadu po utajeném domácím porodu. Ženu ve vážném stavu tehdy přivezla sanitka do rychnovské nemocnice. Lékaři však hned poznali, že právě porodila a měli obavy o novorozence.
Jeho tělo ještě týž den policie našla při rozsáhlé pátrací akci v rodinném domě v Dobrušce, kde žena bydlela u babičky se svými nezletilými dětmi.
Podle obžaloby žena porodila v noci z 1. na 2. listopadu 2024 v patře stavení, kde bydlela. Věděla přitom, co činí. Jak ukázala pitva, porodila donošeného životaschopného syna, který později dostal i jméno. Dítě však žilo jen minuty, nejvýš desítky minut.
„Po vypuzení ze svého těla (dítě) oddělila utržením pupeční šňůry od placenty. S cílem usmrtit překryla ústa dítěte rukou,“ stojí v obžalobě. „Poté, co dítě začalo plakat, užila proti novorozenci mechanismu zevního dušení a tupého násilí, aby pláč neslyšely nezletilé děti a spolubydlící, která obývala přízemí domu.“
Dítě zemřelo na zadušení. Obžalovaná pak podle spisu tělo zabalila do froté ručníku a dala je do igelitové tašky, kterou odložila v chodbě v patře domu. Plánovala dítě pohřbít, na to však nedošlo, protože skončila s masivním krvácením v nemocnici. Po neodborném porodu jí totiž zůstala placenta v těle.
Několik dní poté policisté devětadvacetiletou ženu obvinili z vraždy a soud ji vzal do vazby. Při vyšetřování kriminalisté vypátrali i třicetiletého muže, který se vyhýbal vězení.
Podřekla se, policisté se vrátili
Dále kriminalisté získali indicie, že se matka podobným způsobem nezbavila novorozence poprvé. Opět se proto do Dobrušky vrátili. Podle serveru Novinky.cz se žena při výslechu sama podřekla.
Předešlý porod, při němž v koupelně přišla na svět zdravá holčička, spadá do období let 2021 až 2022. Než začalo dítě plakat, obžalovaná se ho zbavila podobně. Mrtvolu v barevném froté ručníku vložila do tří igelitek a dala do kůlny. Po několika dnech ještě přinesla další igelitový pytel, aby zabránila šíření zápachu, a vše uložila dovnitř a shora uzavřela.
Ostatky druhého novorozence pak policisté našli v přístavku domu ukryté v igelitové tašce loni v prosinci. Mohly tam být dva až tři roky. Ženu poté obvinili z druhé vraždy.
4. listopadu 2024
Spisový materiál podle policie čítá téměř tisíc stran. Kriminalisté zadali řadu znaleckých posudků z různých oborů.
Když reportér iDNES.cz mluvil s přáteli a známými mladé ženy, jejich názory se rozcházely. Podle některých bezproblémová dívka sklouzla k drogám a měla potíže starat se o své dvě děti, další ji popisují jako kamarádku, u níž si žádných problémů nevšimli. Že byla těhotná, někteří ze sousedství ani nepostřehli.