„Na začátku tohoto týdne jsme v souvislosti se zvlášť závažným zločinem na Semilsku zadrželi matku zemřelého novorozeněte,“ sdělila policejní mluvčí Vladimíra Šrýtrová.
„Zahájili jsme trestní stíhání této ženy obviněné ze zvlášť závažného činu vražda. Vzhledem k tomu, že se dopustila tohoto zločinu na dítěti mladším patnácti let, tak jí za to nyní hrozí trest odnětí svobody až dvacet let nebo výjimečný test,“ doplnila Šrýtrová.
Žena následně skončila ve vazbě. Policisté zároveň poděkovali veřejnosti za spolupráci při plošném odebírání vzorků DNA v Rovensku pod Troskami.
„Plošný screening byla jedna z metod, kterou kriminalisté zvolili pro ověření dosud zjištěných skutečností.“ Podrobnosti, jako je původ matky nebo její věk, odmítla policejní mluvčí z taktických důvodů sdělit. Stejně jako to, jestli k dopadení ženy vedly výsledky testů DNA.
Holčička zabalená v dečce
Tělo novorozence našla sběračka papíru v neděli 13. září v kontejneru nedaleko fotbalového hřiště. Podle některých místních byl slyšet dětský pláč. Údajně se jednalo o holčičku, která byla zabalená v dečce a uložená ve sportovní tašce s dvěma pruhy.
Kriminalisté následně přistoupili k odebírání vzorků DNA žen v Rovensku pod Troskami, aby zjistili totožnost matky.
„Kdyby se to dítě narodilo mrtvé, tak bych byla schopná pochopit nějaký první šok, ta máma mohla třeba zazmatkovat. Ale ukázalo se, že se narodilo živé, tak už nemám žádné pochopení a žádnou lítost,“ svěřila se redakci iDNES.cz jedna z testovaných žen. Podle ní matka nemohla pocházet z Rovenska.
„U fabriky v nedalekém Žernově, kde se zpracovává ovoce, jsou ubytovny. Žijí tam převážně Ukrajinci a Bulhaři, tak to mohl být někdo odtamtud. Dost často tam bývá cizinecká policie,“ dodala.
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25. září 2026