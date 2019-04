Mrtvé matce dvou dětí nalezené Šáreckém údolí selhalo zdraví, ukázala pitva

PRAHA Pohřešovaná žena z Prahy, kterou policie našla minulý týden mrtvou v Šáreckém údolí, zemřela na následky zdravotních komplikací. Ukázala to provedená pitva.

„Pitva potvrdila, že sedmatřicetiletá žena zemřela bez cizího zavinění,“ řekl pro Pražský deník mluvčí pražských policistů Jan Rybanský. „Znalci z oboru soudního lékařství určili, že příčinou byly zdravotní komplikace,“ přiblížil. Ještě před zveřejněním pitvy rodina tvrdila, že žena žádnou nemocí netrpěla.

Žena odešla v neděli 14. dubna ve večerních hodinách ze svého domova na Žižkově. Po dvou dnech byla nalezena v Šáreckém údolí mrtvá. K tomu a jak se do Šárky dostala, když měla mít údajně namířeno do centra Prahy, se Rybanský nechtěl vyjadřovat. „Kriminalisté, kteří se případem pohřešované zabývali, získali indicie, že by se mohla vyskytovat na místech, kde byla skutečně nalezena,“ uvedl Rybanský. Jde podle něj o velkou lidskou tragédii, ne o žádnou senzaci.



Naposledy byla žena zachycena bezpečnostní kamerou na zastávce Lipanská na Žižkově, kde nastoupila do tramvaje číslo 9 a mířila na Národní třídu. Svým blízkým však od té doby nedala vědět. Rodina proto rozhodla požádat o pomoc policii. Po matce dvou malých dětí v Divoké Šárce pátral i policejní vrtulník.