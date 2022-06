Policie v domě na Rychnovsku našla tři mrtvé, prověřuje násilnou smrt

Podle informací serveru TN.cz jsou mrtvými muž, žena a dítě. Muž podle serveru nejprve zastřelil ostatní a pak spáchal sebevraždu.

Motiv muže zatím není známý. Podle sousedů z obce, kde se zločin stal, měl muž velmi mladé dítě. Celá tragická událost se měla odehrát v rodinném domě, proto tedy střelec nikoho dalšího neohrožoval.

Tyto informace ale policie nepotvrdila.

ČTK informovala, že se událost se stala v obci Javornice, která leží asi šest kilometrů východně od Rychnova nad Kněžnou a má asi 1000 obyvatel. Místo činu potvrdil místostarosta Javornice Aleš Čapka.

„Je to v horní části obce Javornice na Rychnovsku směr Slatina nad Zdobnicí. Je to v místní čtvrti Betlém, je to tu zapáskované, je tady policie. Co přesně se stalo, nevím,“ řekl Čapka.

Zatím poslední případ násilí v rodině se v Královéhradeckém kraji stal na konci května na Jičínsku, kde pětapadesátiletý muž v rodinném domě podle policie zaútočil na svou osmačtyřicetiletou manželku a dvaadvacetiletého syna. Policie muže následně obvinila z dvojnásobného pokusu o vraždu a z přečinu nebezpečného vyhrožování. V případě prokázání viny a odsouzení hrozí podezřelému muži 15 až 20 let vězení nebo trest výjimečný.

Loni policie v Královéhradeckém kraji vyšetřovala jednu vraždu a dva pokusy o vraždu. Z toho dva případy se staly ve věznicích. Všechny skutky se policii podařilo objasnit. Jedinou dokonanou vraždu podle policie spáchal loni v květnu ve vazební věznici v Hradci Králové čtyřiatřicetiletý vězeň, který v jedné z cel zabil dvaačtyřicetiletého spoluvězně.

Vícenásobnou vraždu policie v Česku vyšetřuje od konce letošního dubna, kdy devětadvacetiletý muž v Kostelci na Hané na Prostějovsku zabil tři lidi - svého bratra, sestru a otce. Obviněný podle policie členy své rodiny zavraždil zvlášť surovým a trýznivým způsobem a po předchozím uvážení. Muž se k činu doznal.