Policisté vytáhli z Kyjského rybníka mrtvého muže, zjišťují jeho totožnost

  15:59aktualizováno  16:09
Policisté v pátek odpoledne vytáhli z Kyjského rybníka v Praze 9 tělo muže. Okolnosti případu stejně jako jeho totožnost vyšetřují kriminalisté.

KRIMI

V pražských Kyjích našli v rybníce mrtvého muže. (20. března 2026)

„Z rybníka jsme vytáhli muže, na místě jsou kriminalisté a zjišťují, za jakých okolností se tam dostal. Totožnost zatím ověřenou nemáme. Čekáme na koronera,“ sdělil mluvčí pražské policie Jan Daněk.

„Na místo jsme koronera vyslali kvůli nálezu těla bez známek života,“ popsal mluvčí pražské záchranky Jan Kris.

