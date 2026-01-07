„Dnes v odpoledních hodinách jsme přijali oznámení o nálezu mrtvého novorozeného dítěte v Martinicích na veřejném prostranství,“ potvrdila pro iDNES.cz mluvčí středočeské policie Vlasta Suchánková. Později upřesnila, že tělo bylo v areálu stájí.
Do Martinic, které jsou součástí města Březnice, vyjeli policisté územního odboru Příbram i krajští kriminalisté. „Nyní je prováděno ohledání místa nálezu dětského těla a okolí. Na místě se provádí šetření,“ dodala.
V areálu stájí je i koroner, což potvrdil i mluvčí středočeských záchranářů Marek Hylebrant.
„Samozřejmě bude nařízena i soudní pitva ke zjištění příčiny úmrtí dítěte,“ řekla Suchánková.
