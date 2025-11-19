Mrtvý zajíc měl brucelózu přenosnou na člověka, na Kroměřížsku platí mimořádná opatření

Brucelóza je celosvětově rozšířené, vysoce nakažlivé onemocnění zvířat a člověka, které způsobuje bakterie Brucella suis. Na Kroměřížsku se objevila už v roce 2019.
„Toto onemocnění je přenosné mezi zajíci, ze zajíců na prasata a naopak a existuje i možnost nakažení člověka a srnčí zvěře,“ přiblížila Státní veterinární správa, která vymezila kilometrové ochranné pásmo i do obcí Ludslavice, Míškovice, Mysločovice a Zahnašovice.
U zajíců se brucelóza projevuje mimo jiné apatií, špatnou vyživeností, podkožními abscesy a záněty pohlavních orgánů. Lidé, kteří by uhynulého zajíce našli, by na něj neměli sahat a měli by kontaktovat myslivce. Měli by si rovněž hlídat psy. Kromě nich se nákaza může rozšířit například i na kozy, koně či prasata.
Nemoc je u lidí obtížně léčitelná. Základ představuje podávání antibiotik.„Platí zabezpečení a odevzdání všech dohledaných uhynulých zajíců za účelem buď vyvrácení nebo potvrzení výskytu nákazy a preventivní opatření za účelem minimalizace šíření nákazy. To znamená aplikace dezinfekce na vše, co přišlo do kontaktu s těmi podezřelými nebo odlovenými zajíci,“ řekl médiím ředitel Krajské veterinární správy Michal Kamarád.
Na jižní Moravě a v Olomouckém a Zlínském kraji veterináři u zajíců zaznamenali v uplynulých týdnech rovněž nákazu myxomatózou.
Na člověka či domácí zvířata tato nemoc přenosná není, jde ale o mimořádně agresivní chorobu, která dokázala takřka vyhubit králíky divoké a způsobuje komplikace v chovech domácích králíků. Veterináři proto doporučují chovatelům králíků domácích nechat zvířata proti nemoci vakcinovat.