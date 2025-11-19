Mrtvý zajíc měl brucelózu přenosnou na člověka, na Kroměřížsku platí mimořádná opatření

  20:57aktualizováno  20:57
V obci Lechotice na Kroměřížsku se u uhynulého zajíce prokázala brucelóza, která je přenosná i na člověka. V části regionu platí mimořádná opatření, uvedl iROZHLAS. Na člověka se nemoc může přenést přes drobná zranění i přes kůži. Onemocnění u lidí vypadá podobně jako angína se střídavými vysokými teplotami. Napadá vnitřní orgány včetně uzlin nebo varlat.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Sljvse03503 CC-BY-SACreative Commons

Brucelóza je celosvětově rozšířené, vysoce nakažlivé onemocnění zvířat a člověka, které způsobuje bakterie Brucella suis. Na Kroměřížsku se objevila už v roce 2019.

„Toto onemocnění je přenosné mezi zajíci, ze zajíců na prasata a naopak a existuje i možnost nakažení člověka a srnčí zvěře,“ přiblížila Státní veterinární správa, která vymezila kilometrové ochranné pásmo i do obcí Ludslavice, Míškovice, Mysločovice a Zahnašovice.

U zajíců se brucelóza projevuje mimo jiné apatií, špatnou vyživeností, podkožními abscesy a záněty pohlavních orgánů. Lidé, kteří by uhynulého zajíce našli, by na něj neměli sahat a měli by kontaktovat myslivce. Měli by si rovněž hlídat psy. Kromě nich se nákaza může rozšířit například i na kozy, koně či prasata.

Nemoc je u lidí obtížně léčitelná. Základ představuje podávání antibiotik.„Platí zabezpečení a odevzdání všech dohledaných uhynulých zajíců za účelem buď vyvrácení nebo potvrzení výskytu nákazy a preventivní opatření za účelem minimalizace šíření nákazy. To znamená aplikace dezinfekce na vše, co přišlo do kontaktu s těmi podezřelými nebo odlovenými zajíci,“ řekl médiím ředitel Krajské veterinární správy Michal Kamarád.

Na jižní Moravě a v Olomouckém a Zlínském kraji veterináři u zajíců zaznamenali v uplynulých týdnech rovněž nákazu myxomatózou.

Na člověka či domácí zvířata tato nemoc přenosná není, jde ale o mimořádně agresivní chorobu, která dokázala takřka vyhubit králíky divoké a způsobuje komplikace v chovech domácích králíků. Veterináři proto doporučují chovatelům králíků domácích nechat zvířata proti nemoci vakcinovat.

