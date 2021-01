Peníze za kampaň k očkování nevezmeme, napsala influencerka. Mrzí ji, jak se lidé k věci postavili

PRAHA Oznámení o vstupu vlády premiéra Andreje Babiše (ANO) na TikTok a ceně půl milionu korun za kampaň na sociálních sítích na podporu očkování proti covid-19 vzbudilo mezi lidmi bouři nevole. Influencerka Anna Šulcová v reakci na to oznámila, že ji přístup lidí mrzí a peníze na nákup reklamního prostoru využity nebudou.

Vláda zveřejnila v týdnu plán vydat do půlky února na sociálních sítích sérii videí vyvracejících dezinformace šířené o očkování proti onemocnění covid-19. Úřad si pro tyto účely zřídil také účet na sociální síti TikTok.

Autory videí, které se postupně objeví na sociálních sítích Instagram, Twitter, Facebook, Youtube a právě na mezi mladými populárním TikToku, jsou youtubeři Anna Šulcová a Jakub Gulab. Podle jejich slov i premiéra Babiše byla celá kampaň zorganizována bez nároku na honorář. Úřad vlády si ovšem objednal reklamní prostor u agentury Medailer patřící Gulabovi. Právě za mediální prostor na Instagramu, YouTube a na TikToku měla vláda zaplatit 500 tisíc korun, což vyvolalo vlnu kritiky.



Vzhledem k negativním reakcím se influenceři v pátek večer rozhodli, že peníze na nákup reklamního prostoru nevyužijí. „Moc mě mrzí, jak se k tomu lidí postavili, a tak to nyní po negativních ohlasech odmítneme a peníze na nákup reklamního prostoru nebudou využity,“ napsala Anna Šulcová na svůj twitterový účet s tím, že připravená videa budou sdílena na příslušných profilech nadále. „Spoléháme teď tedy na to, že šíření podložených informací je na každém z nás.“

Někteří uživatelé si kroku Šulcové i Gulaba cení. „Myslím, že tohle byla asi jediná možnost, jak z toho ještě nějak důstojně vycouvat. Byla by škoda, kdybyste svou práci a talent marnila na tvoření kampaně premiéra - hlavního viníka celé současné situace. Je to drsná, ale jistě cenná zkušenost. Prosím pokračujte, ale nezávisle,“ komentoval situaci jeden z nich. U jiných však převládá kritika. „Úmysl nebyl dobrý už z podstaty, chtěli si spolupráci s vládou získat uznání, prestiž, aby si mohli zvýšit komerční ceny. Ale jsou to amatéři,“ odsoudil youtubery další z přispěvatelů.



Některým lidem se nelíbilo ani to, jakou formou byla videa zpracována. Vláda má ale opačný názor. „Aničko a Jakube, děkujeme. Mrzí nás to, ale věříme, že ta videa si lidé najdou i bez sponzorování. Jsou prostě skvělá,“ zareagoval na oznámení Šulcové v diskuzi správce oficiální vládního účtu.



Ještě před zveřejněním příspěvku o odstoupení od smlouvy se zařadili mezi kritiky nákupu reklamního prostoru na propagaci kromě veřejnosti také poziční politici. „Strašně bych zase chtěl žít v době, kdy budeme mít na to vyhodit půl milionu za propagaci vlády na čínské sociální síti pro teenagery. Tahle doba tu ale ještě není,“ napsal na Twitteru ke zřízení účtu na síti TikTok například šéf Starostů a nezávislých Vít Rakušan.

Vyjádřil se také známý Youtuber a bývalý účastník populární show StarDance Karel „Kovy“ Kovář. „V téhle době, kdy se stát zadlužuje na desetiletí. Úžasný. Až budu příště platit daně, juchnu si,“ uvedl ironicky.

Ve zmiňovaných videích vystupují kromě dvojice influencerů také epidemiolog IKEM Petr Smejkal, viroložka Ruth Tachezy, imunolog Zdeněk Hel, epidemiolog a bývalý ministr zdravotnictví Roman Prymula, primářka Hana Roháčová a ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO).