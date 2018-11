Mrznoucí srážky během dne udeří i na střední Čechy. Meteorolog radí nevycházet

PRAHA Komplikace spojené s počasím, které v pátek ráno zasáhly západní Čechy, čekají podle Pavla Borovičky z Českého hydrometeorologického ústavu v odpoledních hodinách také Prahu a střední Čechy. Dopravní špička, která v pátek obvykle vzniká, by tak mohla být doprovázena obtížemi s ledovkou, která na západě již způsobila velké potíže a nehody.

Nebezpečné mrznoucí srážky se podle Borovičky budou zvolna přesouvat na východ, postupně ale mají slábnout. Výstraha před ledovkou tak bude platit jen v oblasti středních Čech, od západní části Královéhradeckého a Pardubického kraje by pak měly srážky přecházet ve sněžení. „Dál na východ by se mělo první sněžení dostat až v průběhu noci na sobotu a mrznoucí déšť by se pak vyskytoval jen ojediněle,“ uvedl meteorolog.

Již před pátečním polednem se srážky přesouvaly směrem na Rakovnicko. Praha a střední Čechy by se tak podle Borovičky měly připravit na situaci podobnou, jaká panovala na Karlovarsku a Plzeňsku. „Ve chvíli, kdy začne pršet a teploty budou pod nulou, je třeba být obezřetný. Nevycházet ven, pokud to není nutné,“ radil meteorolog.



Východu republiky se ledovka vyhne

Špatná situace by měla trvat i v průběhu noci z pátku na sobotu, pak problémy dle meteorologa ustanou. Komplikace s ledovkou se pravděpodobně zcela vyhnou Moravě a Slezsku, kam sněžení dorazí v průběhu soboty. Mrznoucí srážky se tam dle Borovičky sice do konce tohoto týdne vyskytovat mohou, ale pouze ojediněle.



Policisté a záchranáři se na západě Čech již od ranních hodin potýkají s desítkami dopravních nehod způsobených ledovkou na silnicích. Na dálnici D6 směrem na Cheb se utvořila kolona. Obyvatelům Karlovarského kraje bylo doporučeno nevyjíždět automobilem a pokud možno ani nevycházet na ulici. Také namrzlé chodníky totiž vedou k úrazům.

Na vzniklé situaci není podle Borovičky nic abnormálního. Podobné problémy způsobuje počasí v tuto roční dobu pravidelně.