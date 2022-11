Už ne přijímačky, vstupenkou na střední školu mohou být testy v devítce, míní Balaš

„Zabýváme se tím, že bychom chtěli testovat v deváté třídě všechny děti, nejen ty, které se hlásí na střední školu. To by mohlo mnohé z dětí, které si nevěří, přivést k tomu, že mají na to, aby střední školu studovaly,“ uvedl ministr.

Dodal, že by to pro tyto děti mohla být i vstupenka na střední školu. „Že bychom třeba tímto způsobem obešli přijímací řízení na střední školy a ty by si mohly vybírat studenty právě podle toho, jak uspějí v tomto testu v deváté třídě,“ uvedl Balaš.

Vláda ve svém programovém prohlášení slíbila připravit změny jednotných přijímacích zkoušek. Balašův předchůdce Petr Gazdík (STAN) v březnu ČTK řekl, že by si přál, aby se pro přijímání na střední školy využilo testování v takzvaných uzlových bodech základních škol, tedy aspoň v páté a deváté třídě.

Střední školy by tak podle něj mohly při přijímání žáků přihlížet k jejich pokroku. Vedoucí expertního panelu ministerstva školství Jan Jiterský v červnu ČTK řekl, že by se přijímací zkoušky na střední školy do budoucna neměly rušit, ale jejich obsah by se měl upravit. Většina expertů se podle něj kloní k názoru, že by nebylo vhodné nahradit přijímací zkoušky testováním dětí ve vybraných ročnících základních škol.

Ministr Balaš v pondělí navštívil obce, které loni postihlo tornádo, chtěl se podle něj seznámit s tím, jak se podařilo překonat jeho následky. „Obdivuju jak ředitele, tak i starosty, kteří v poměrně krátké době zajistili výuku pro děti a pracují intenzivně na rekonstrukci a opravě škol,“ řekl ministr.

Během návštěvy škol si podle něj také poupravil názor na malotřídky. Podle něj nejde všechno poměřovat ekonomickou efektivitou a přínos malotřídek je podle něj mnohem větší a významnější, než se na první pohled zdá.

„Navíc první stupeň v malotřídkách je skvělý v tom, že se děti prolínají různě staré, mohou se ovlivňovat, pomáhat si. Nebudu asi ten, kdo bude prosazovat likvidaci malotřídek, naopak, možná jejich rozvoj. Ale musíme přitom pochopitelně přemýšlet i o ekonomických aspektech,“ uvedl ministr.