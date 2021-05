Ministerstvo zdravotnictví navrhlo podmínky pro konání škol v přírodě, MŠMT s nimi nesouhlasí

Ministerstvo školství obdrželo od ministerstva zdravotnictví návrh podmínek pro konání škol v přírodě. S jeho obsahem ale nesouhlasí a vzneslo k němu připomínky. Na dotaz ČTK to v pátek řekla mluvčí úřadu Aneta Lednová. Jaké podmínky ministerstvo zdravotnictví navrhlo, neupřesnila.

Podle ní chce ale ministerstvo školství (MŠMT) změnit způsob testování na covid-19 tak, aby byly školy v přírodě realizovatelné. Požaduje, aby podmínky pro ně zohledňovaly mimo jiné pravidelné testování žáků ve školách. Podle předsedy Asociace ředitelů základních škol Michala Černého navrhlo ministerstvo zdravotnictví pro školy v přírodě PCR test z oficiálního testovacího místa.

Ministr zdravotnictví Petr Arenberger (za ANO) toto pondělí potvrdil, že žáci budou moct do škol v přírodě vyjet od 31. května, podmínky ale nepřiblížil. Už 7. května v rozhovoru s Radiožurnálem avizoval konání škol v přírodě od konce tohoto měsíce ministr školství Robert Plaga (za ANO). Řekl tehdy, že podmínky bude muset určit hygienická služba a ministerstvo zdravotnictví.



Podle Lednové nyní ministerstvo zdravotnictví se čtrnáctidenním zpožděním návrh podmínek zaslalo ministerstvu školství. „Vyjádření ministerstva zdravotnictví nás překvapilo, s návrhem nesouhlasíme a žádáme změnu způsobu testování u škol v přírodě tak, aby byly tyto akce realizovatelné,“ uvedla. „MŠMT se okamžitě spojilo s řediteli škol a Asociací dětské rekreace ČR a obratem vzneslo připomínky, aby byly podmínky testování škol v přírodě obdobné, jako jsou v ostatních sektorech, a se zohledněním, že se děti pravidelně testují ve školách,“ dodala.

Podle Černého návrh ministerstva zdravotnictví počítá s tím, že by děti před odjezdem na školu v přírodě musely předložit negativní PCR test z oficiálního testovacího místa, a to ne starší než 72 hodin. Zástupci škol se ale podle Černého shodují, že by pro školy v přírodě měla platit stejná pravidla jako třeba pro lázeňské pobyty, pro které se uznává i výsledek antigenních testů. Pro lázně může být test starý 48 hodin. PCR testy jsou podle odborníků přesnější než testy antigenní testy. Výsledek PCR testu se vyhodnocuje v laboratoři, a je tak k dispozici až druhý den po odběru. Antigenní testy ukážou výsledek zhruba do čtvrt hodiny na místě.

Podle Černého také nedává smysl, proč by se pro školní pobyty nemohly uznávat testy ze škol. „Nerozumím tomu, když jsou dostačující k tomu, aby děti chodily do školy, tak proč nejsou dostačující pro to, aby vyjely na školu v přírodě,“ řekl. Podle něj by byl pobyt uzavřeného kolektivu dětí epidemicky bezpečnější než pobyt lidí v lázních.

Arenberger tento týden řekl, že pokud by byly pro školy v přírodě potřebné PCR testy, měly by se hradit ze zdravotního pojištění. Organizátoři akcí poukazovali na to, že v případě neproplácení testů by se mohla cena zájezdu pro některé rodiny příliš zvýšit, což by je od účasti dítěte mohlo odradit.

Podmínky pro testování v různých oblastech života nejsou stejné. Například ve školách bude od pondělí používání antigenních testů od státu nutné jednou týdně. Výjimkou bude druhý stupeň základních škol v sedmi krajích s horší epidemickou situací, kde bude antigenní testování jako dosud dvakrát týdně. Frekvence testování žáků s PCR testy, které stát školám bude proplácet zpětně, se sníží z každého týdne na jednou za 14 dnů. V restauračních zahrádkách bude pro hosty podmínkou prokázat se u vstupu negativním PCR nebo antigenním testem provedeným v oficiálním odběrovém centru. PCR test nesmí být starší než sedm dní od odběru, antigenní test bude platný 72 hodin. Lidé budou moci předložit i doklad od zaměstnavatele, že antigenní test podstoupili v práci.