Metnar kvůli školení Číňanů odvolá šéfa ústavu jaderné, chemické a biologické ochrany

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  13:12aktualizováno  13:12
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Ministr vnitra Lubomír Metnar (ANO) odvolá ředitele Státního ústavu jaderné, chemické a biologické ochrany Tomáše Dropu kvůli zjištěním o školení čínských vojenských expertů v ústavu. Řekl to ve čtvrtek Deníku N.

ilustrační snímek | foto:  Petr Topič, MAFRA

Spolupráci s experty z pekingské vojenské akademie označil za bezpečnostní riziko, situaci chce probrat se zpravodajskými službami.

Dropa webu řekl, že Číňané o návštěvu a kurz požádali a že se českému výzkumu vyplatí. Na informaci o odvolání podle serveru ředitel ústavu nereagoval.

Do areálu výzkumného ústavu u Příbrami jezdí čínští experti podle Deníku N třetím rokem, za květnové školení zaplatili téměř 800 tisíc korun. Další bylo podle webu plánované na podzim.

Experti se podle informací Deníku N učili, jak detekovat různé biologické látky, plánovali se zúčastnit i školení zaměřené na vojenské technologie. „Nyní se řeší, co všechno se mohli dozvědět, kde byli a tak dále,“ řekl serveru Metnar.

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