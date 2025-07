Plesnivá muniční iniciativa? Babiše tepe Fiala, Černochová i šéf obranné agentury

Bývalý premiér a předseda opozičního hnutí ANO Andrej Babiš v rozhovoru pro agenturu Reuters řekl, že by vláda pod vedením ANO v případě vítězství v podzimních volbách muniční iniciativu zrušila.

„Proč bychom pokračovali? My potřebujeme peníze pro naše lidi,“ řekl Babiš v rozhovoru. Uvedl, že je tato iniciativa netransparentní, předražená a plesnivá. Projekt by mohla převzít Severoatlantická aliance (NATO), dodal.

Podle Babiše také není jasné, kolik Češi na muniční iniciativu přispívají. Vláda Petra Fialy (ODS) loni uvedla, že přispěla částkou zhruba 35 milionů eur (860 milionů korun), podotýká Reuters.

Premiér Petr Fiala i ministryně obrany Jana Černochová (oba ODS) Babiše za výroky kritizovali, podle Fialy jsou nebezpečné. „To jsou hrozně nebezpečné věci, jednak pro bezpečnost ČR, ale i pro prestiž ČR v zahraničí, protože na české iniciativě se aktivně podílí celá řada dalších zemí, které jsou našimi spojenci,“ reagoval Fiala. Rušit muniční iniciativu by podle něj byla obrovská chyba.

„Zrušení muniční iniciativy by nejen poškodilo renomé České republiky, ale bylo by zásadním ohrožením i pro naši bezpečnost, protože je to jeden z nástrojů, jak zastavit ruskou agresi daleko od našich hranic,“ uvedla Černochová.

„Ale to je panu Babišovi jedno, protože když z této naší aktivity nemá prospěch jeho byznys a Agrofert, tak ho nesmí mít nikdo. Jeho mentalita je zatížena touhou být na předních příčkách českých miliardářů, a obětuje pro ni cokoliv, včetně našich národních zájmů,“ dodala.

Podpora západních partnerů

Babišova vyjádření podle Vytečky, jehož agentura muniční iniciativu koordinuje, dehonestují práci řady lidí na ministerstvu obrany a napříč státním aparátem, kteří systém pomoci Ukrajině budovali od prvních dní ruské invaze. Systém podle ředitele hlasitě a otevřeně podporují západní partneři včetně nové americké administrativy.

Důležitost iniciativy podle Vytečky mimo jiné podtrhuje nedávný návrh velení NSATU (NATO Security Assistance and Training for Ukraine, Bezpečnostní asistence a výcvik pro Ukrajinu), které nabídlo, že vyšle styčného důstojníka na české ministerstvo obrany, aby prohloubil koordinaci s ukrajinskou stranou a západními dárci.

„Napadáním muniční iniciativy je proto ohrožena naše věrohodnost vůči partnerům, a především celá pomoc Ukrajině a v důsledku i její obrana a tím i bezpečnost České republiky,“ podotkl ředitel. Muniční iniciativa podle něj musí pokračovat tak dlouho, jak bude Ukrajina potřebovat, zajišťuje se tím i bezpečnost celé Evropy.

S výroky o netransparentnosti a neprůhlednosti nesouhlasí, dárci jsou podle něj s nastaveným mechanismem spokojeni, což dokládá i fakt, že se letos příspěvky zvýšily zhruba o 29 procent. Kanada navýšila příspěvek 3,5 krát, Norsko 2,5 krát, Německo skoro o třetinu, Švédsko o dvě třetiny, Nizozemsko o třetinu či Dánsko o desetinu, vyjmenoval.

Obrana podle Vytečky neurčuje, s výjimkou pořízení munice ráže 155 mm od domácího výrobce za české peníze, jaká munice a za jaké ceny se pořídí. Ve většině donorských zemí je i vnitřní audit navrhovaných cen. Všichni dárci dostávají o dodávkách týdně informace. Země mají také možnost poslat pracovníky přímo na ministerstvo obrany, aby měly nad procesem kontrolu, čehož využilo Dánsko.

Obrana se podle ředitele snaží o maximální možnou transparentnost, nicméně musí odpovídat situaci, že válka je několik set kilometrů od českých hranic. „Nesmíme proto ztratit ze zřetele, že agresor pečlivě shromažďuje citlivé informace a dodávky munice takovými informacemi stoprocentně jsou,“ uvedl. Na iniciativu se ale dohlíží z několika úrovní, podotkl.

Nepravdivé jsou podle Vytečky i informace o nespolehlivosti munice. Ukrajinská strana už dvakrát ministerstvo obrany ujistila, že s municí nejsou žádné problémy. Naposledy v červnu.

Iniciativa se zaměřuje na hlavni kalibry velkorážové munice 155 mm, loni Ukrajina skrz iniciativu dostala asi 500 000 kusů těchto nábojů. Celkem ale pro napadenou zemi loni zajistila zhruba 1,5 milionu kusů velkorážové munice. Letos je to ke čtvrtku 850 000 kusů velkorážové munice, z toho 320 000 ráže 155 mm.