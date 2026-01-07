„Po všech jednáních, která jsem absolvoval, jsem se po dohodě s koaličními partnery rozhodl, že muniční iniciativu rušit nebudeme. Projekt bude pokračovat a Česká republika zůstane v roli koordinátora. Do iniciativy nebudou investovány žádné peníze českých občanů,“ napsal Babiš na sociální síti X po jednání takzvané koalice ochotných, tedy států podporujících Ukrajinu.
Je to koaliční kompromis, říká Okamura
„Je to koaliční kompromis,“ potvrdil předseda Sněmovny a šéf SPD Tomio Okamura. Jeho hnutí by muniční iniciativu podle něj zrušilo úplně.
Babiš novinářům v Paříži po jednání lídrů koalice ochotných řekl, že v podpoře Ukrajiny prostřednictvím muniční iniciativy lze pokračovat za podmínky, že ji budou financovat jiné státy. „Máme know-how, naše firmy mají know-how. Samozřejmě to musí být transparentní a bez korupce,“ uvedl premiér.
„Nám jde jen o to, aby, když už bohužel probíhá válka, někdo neokrádal Ukrajince na cenách munice a nehorázně na tom nebohatl. Ukrajina přitom hlavně potřebuje peníze,“ řekl Babiš už v pondělí po jednání vlády, tedy ještě před cestou do Paříže.
Před parlamentními volbami Babiš muniční iniciativu, s níž přišla předchozí vláda Petra Fialy, ostře kritizoval. Koncem loňského roku ale uvedl, že v principu jde o dobrou věc, pokud se obejde bez korupce.
„Je to iniciativa, která je funkční a prokázala svou efektivitu,“ řekl už dříve o české muniční iniciativě prezident Pavel.
Muniční iniciativu už dříve platily jiné země
Na muniční iniciativě Česko spolupracuje zejména s Nizozemskem a Dánskem. V projektu vystupuje jako koordinátor a logistický partner, vyhledává zásoby střeliva po celém světě a zajišťuje mezinárodní financování.
Samotné dodávky munice financují z větší části jiné státy, například Německo, Kanada nebo Nizozemsko.
Loni Ukrajina díky iniciativě získala 1,8 milionu kusů munice, za celou dobu jejího fungování pak více než čtyři miliony kusů. Podle bývalého ministra zahraničí Jana Lipavského věnovali dárci na munici pro Ukrajinu zhruba 100 miliard korun, přičemž Česko přispělo dvěma až třemi miliardami.