Musí vzniknout fond pandemických lůžek. Pomůcky jsme sháněli po celém světě, uvádí zdravotnický manažer

PRAHA Provozují nemocnice ve středočeském Berouně a v nedalekých Hořovicích či Onkologické centrum v Pardubicích. Také je zasáhla koronavirová pandemie tvrdě. „Státní a krajské nemocnice mají v zádech příslušný státní nebo krajský rozpočet, o který se v případě krize mohou opřít. My takovou možnost nemáme,“ říká v rozhovoru Milan Rufer, generální manažer holdingu AKESO, který je druhým největším hráčem soukromého zdravotnictví v České republice.

Lidovky.cz: V čem se liší zkušenost soukromých nemocnic z průběhu krize od těch ze státního segmentu?

V jednu chvíli jsme v tom byli, lidově řečeno, všichni společně, když jsme byli vázáni vládními nařízeními i opatřeními ministerstva zdravotnictví. Dílčí rozdíly však mezi veřejným a soukromým sektorem bezpochyby byly a jsou, ostatně ukazují se i při nynějším odeznívání krize.

Určitě existovaly nějaké rozdíly v distribuci ochranných pomůcek, kdy do našich nemocnic byla jejich cesta komplikovanější, byly rozdíly v možnostech testování, ve zdrojích pro mimořádné odměňování zaměstnanců v první linii. Vše vychází z existující disproporce mezi financováním veřejného a soukromého zdravotnického sektoru. Státní a krajské nemocnice mají v zádech příslušný státní či krajský rozpočet, o který se v případě krize mohou opřít. My takovou možnost nemáme, na všechno si musíme vydělat. Aktuální zkušenosti ukazují, že bude nezbytné nastavit v jednotlivých nemocnicích kaskádový systém tvorby fondu pandemických lůžek.

Lidovky.cz: Jak si to mám představit?

Nejprve by taková péče byla poskytována ve specializovaných centrech, po naplnění jejich kapacity by „do hry“ nastoupily fakultní nemocnice, následně by se transformovala lůžka v regionálních nemocnicích a tak dál, aby se postupovalo s vyšší mírou ohledu na možnost zachování běžného provozu v ostatních nemocnicích, což umožní minimalizovat negativní dopady do zdravotní péče a její omezení.

Lidovky.cz: Nabídl stát nějakou pomoc soukromým nemocnicím?

Jsme zvyklí spoléhat se ve všem sami na sebe. Proto jsme řadu ochranných opatření přijímali sami a ještě dříve, než je vyhlásilo ministerstvo. Obecně lze říct, že stát komunikoval dobře, jeho experti dle mého pracovali skvěle. Platí i to, že v kritických momentech odpovědné orgány vyslyšely naše konkrétní návrhy. Pozitivně hodnotím i zřízení informačního systému, díky kterému bylo jasné, jak jsou na tom kapacity zdravotnických zařízení. Kladlo to na nás nároky z hlediska reportování mnoha různých parametrů.

Lidovky.cz: Co by šlo příště udělat lépe?

Cestu vidím ve zjednodušení reportingu a administrativy, lepší koordinaci aparátů státu a krajů, nejlépe vytvořením pouze jediného informačního toku ze zdravotnických zařízení.

Lidovky.cz: Zmínil jste, že k vám ochranné pomůcky putovaly těžko. Jak jste to řešili?

Ochranné pomůcky jsme sháněli po celém světě. To nám umožnilo zásobit se včas a v potřebných objemech do doby, než naběhlo centrální zásobování, které v první vlně nebylo dostatečné. Vedle našich zaměstnanců bych rád ocenil i všechny ty, u nichž se vzedmula vlna solidarity, šili roušky, vyráběli masky či třeba tiskli ochranné štíty.

Lidovky.cz: Už máte vyčíslené ztráty, jež způsobilo zhruba dvouměsíční omezení provozu?

Aktuálně je počítáme ve výši mnoha desítek milionů korun. Pevně doufám, že se situace brzy stabilizuje.

Lidovky.cz: Museli jste upravit byznys plán?

Na prvním místě je pacient, a kdo zná náš přístup, ví, že vše, čeho jsme dosáhli, je tvrdě vydřené. Náročnější to bude s chystanými investicemi, mimo jiné je obsahově aktualizujeme, aby počítaly s dalšími možnými pandemiemi. Zrychlujeme činnost, aby se pandemie promítla do našich plánů co nejméně, intenzivně pracujeme na zajištění několika miliard korun, které chceme použít například na výstavbu Centra duševní rehabilitace v Berouně či na dětskou polikliniku v Praze – Nových Butovicích.

Lidovky.cz: Jak se vyvíjejí jednání s pojišťovnami?

Jejich přístup hodnotíme velice pozitivně, je korektní. Zejména proto, že pojišťovny nepřestaly hradit nastavené průběžné zálohy za poskytovanou péči, čímž umožňují pokračovat v péči o pacienty a vrátit se do rozsahu péče před krizí. Předpokládáme, že rozhodující jednání nás teprve čekají, přičemž věříme, že v budoucnu zohlední proběhlou krizi a její dopady. Z pohledu pacienta určitě stojí za pozornost hrazení telefonního kontaktu s lékařem ze strany pojišťoven.

Lidovky.cz: Promítl se boj s virem do chodu pardubického onkologického centra, kde se nacházejí pacienti se sníženou imunitou?

Na pardubické onkologii jsme přijali řadu režimových opatření, jako je například měření teploty všech příchozích hned u vstupu do budovy. Jinak léčba probíhala a probíhá v souladu s doporučeními českých i světových odborných společností, kdy jsme posuzovali stav každého jednotlivého pacienta a velmi detailně vážili rizika a přínosy pokračování, respektive omezení léčby v době krize. Naše pracoviště radiační i klinické onkologie byla v provozu bez přestávky, tedy ozařovalo se i podávala chemoterapie.