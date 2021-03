Musí vzniknout strana, která se postaví Pirátům, říká Klaus. V nouzi ji prý povede

PRAHA Kdo se postaví Pirátům, ptal se někdejší prezident Václav Klaus v pořadu Partie Terezie Tománkové na CNN Prima News. Pokud by se podle jeho slov nenašel nikdo jiný, sám by se postavil do čela uskupení, které proti nim půjde.

Klaus skončil v prezidentském úřadu v roce 2013 a od té doby je aktivním komentátorem a glosátorem politické situace v Česku. Podle něj je před říjnovými volbami potřeba, aby vzniklo hnutí proti Pirátům, kteří mají v koalici s hnutím STAN největší šanci na vítězství.

„Je potřeba, aby vstoupil do hry nový politický subjekt. Vím, že je to strašně těžké utvořit,“ uvedl Klaus v Partii a sám nevyloučil, že by mohl být součástí takového uskupení. „Doufám, že nenechají stařičkého exprezidenta, aby se musel plést do parlamentní politiky. Ale kdyby nebylo zbytí, tak bych nezradil obrovský počet lidí, kteří mi píší a telefonují a myslí si, že je v tom nemohu nechat. Bylo by zradou, kdybych teď řekl, že v žádném případě ne,“ řekl někdejší prezident.

Klaus také neodmítl účast v prezidentských volbách, ty jsou ale podle něj až příliš daleko. Konat se budou za necelé dva roky. Klaus chce nyní dle svých slov řešit parlamentní politiku. Pokud by prý nějaká nová strana nezasáhla do hry, situace by se v Česku ani po podzimních volbách vůbec nezměnila.



Koalice Pirátů se STAN by nyní ve sněmovních volbách zvítězila se ziskem 34 procent hlasů. Druhé hnutí ANO by dostalo hlasy 22 procent voličů, vyplývá z v neděli zveřejněného volebního modelu agentury Kantar CZ pro Českou televizi. Ve srovnání s předchozím průzkumem si koalice Pirátů a Starostů polepšila o 4,5 procentního bodu. Naopak podpora hnutí ANO klesla. Poprvé ve volebním modelu Kantaru by Piráti ve volbách zvítězili i jako samostatná strana.