Muslimská obec se ho bála, ale radikální se mi nezdál, říká známý stíhaného islamisty

PRAHA S mladíkem slovenského původu přiklánějícím se údajně k radikálnímu islámu, kterého česká policie obvinila za přípravu bombového útoku, se poznal před zhruba dvěma lety. Spíš než za kamaráda jej považoval za svého známého. O islámu s ním vedl debatu pokaždé, když se potkali. „Nikdy jsem z něj neměl pocit, že má zlé a násilné úmysly,“ říká v rozhovoru pro server Lidovky.cz student islamologie a arabistiky na Univerzitě Karlově Kristián Dembický. „Snažil jsem se mu nicméně vysvětlit, že jde tou méně správnou cestou,“ dodává s tím, že výraznou radikalizaci u mladíka nezaznamenal.

Lidovky.cz: Jak dlouho jste znal Dominika K., případně Abdul Rahmana (jméno, které Dominik K. přijal - pozn. red.)?

Poznal jsem ho asi před rokem a půl nebo dvěma lety. Bylo to v jedné z pražských mešit. Pak jsem ho potkal ještě asi osmkrát, přičemž naše setkání proběhla vždy v mešitách. S jednou jedinou výjimkou, a to když jsem ho pozval k sobě na večeři. Pak jsem ho dlouho neviděl. To je už minimálně půl roku, zmizel, což pravděpodobně odpovídá té době, kdy ho zadrželi. Během našich debat jsme se vždy bavili především o islámu.

Lidovky.cz: Jak byste popsal vaše setkání? Kde třeba probíhala?

Ze začátku jsem ho potkával v pražské turecké mešitě, tehdy se jednoznačně řídil tureckým mainstreamovým, mírumilovným islámem, stejně jako drtivá většina muslimů na světě. Tehdy nosil normální oblečení, nic na něm nebylo v nepořádku. Chystal se studovat s tureckým imámem a odjet do Turecka na univerzitu. Všichni se z toho těšili. Jeho cesta se zdála být velmi pozitivní. V tomhle stavu jsem ho potkal několikrát. Pak jsem ho potkal až po delší době a tehdy mi řekl, že už není u Turků a že začal poslouchat Shehadeha (bývalého pražského imáma, kterého policie již dříve obvinila z podpory terorismu - pozn. red.), což mě zamrzelo, ale v té době ještě Shehadeh, pokud si dobře vzpomínám, žádné problémy neměl a upřímně mě ani nenapadlo, že by mohlo v těch jeho přednáškách zaznívat něco vybízejícího k násilí a že by to policie nechala volně dostupné na internetu, nicméně osobně jsem ty jeho přednášky nestudoval, takže nevím.

Lidovky.cz: Jaký byl tehdy Dominik K, pro vás tedy známý spíše jako Abdul Rahman?

V tu dobu už nosil vojenské oblečení. Bylo zřejmé, že je ovlivněn saláfismem (jeden z novodobých směrů islámu, který je ve své extrémní podobě považován za nebezpečnou ideologii, v mnoha ohledech neslučitelnou s realitou moderního světa. - pozn. red.), což samo o sobě nic negativního neznamená a z našich rozhovorů jsem nikdy, ani při tom posledním setkání, neměl pocit, že by měl nějaké násilné tendence.

Lidovky.cz: Nic z jeho aktivit ve vás nevzbuzovalo pochyby?

Viděl jsem ty jeho fotky na Facebooku. Osobně jsem mu jednou tlumočil rozhovor s tureckým imámem, který mu tehdy řekl, že nechce, aby u nich v mešitě nosil vojenské oblečení, protože se ho místní věřící bojí, s čímž tehdy nakonec Abdul Rahman souhlasil. Z toho rozhovoru vím, že neuměl anglicky, a i proto jsem si říkal, že se nemá jak radikalizovat. Nemyslím si totiž, že by v naší komunitě mohl někdo otevřeně kázat něco vybízejícího k násilí. To by mi přišlo absurdní, jsem přesvědčen, že by to policie okamžitě zastavila. Myslím si, že je muslimská komunita v českém prostředí plně pod kontrolou a že je policie velmi dobře informovaná o tom, co se ve všech českých mešitách a komunitě jako celku děje. Což je z hlediska toho, že tu nikdy k ničemu nedošlo, zjevné. To není jen můj názor, tvrdí to i bezpečnostní experti.

Lidovky.cz: Považoval jste jej za kamaráda, nebo to byl spíše váš známý?

Známý. Chci jen říci, že by bylo dobré, aby se v případu Abdula Rahmana ctila presumpce neviny. Některá média se k tomu staví tak, že je to už daný fakt. Přitom to tak ve skutečnosti nemusí být. Nicméně tím nechci říct, že to tak být nemůže. Je tady řada významných indicií, ale do chvíle, než soud rozhodne, bych se raději zdržel jednoznačných soudů. Domnívám se, že policie nebude mít problém dokázat jeho vinu nebo nevinu. Věřím, že poté, co proběhne analýza jeho internetové korespondence a jeho vyhledávání na internetu a podobně, nebude pochyb o tom, zda skutečně šlo o teroristu, nebo ne. Například pokud si 8. května prohlížel popravy Islámského státu, 9. května si stáhl příručku, jak vyrobit bombu, a 10. května šel nakupovat chemikálie, pak opravdu nebude o čem debatovat. Tohle všechno policie vyšetří a soud rozhodne. Do té doby je jeho zadržení jak z hlediska českého, tak islámského práva naprosto legitimní a nezbytný krok. I místní muslimská komunita to vidí jako správný krok a je ráda, že se to prošetřuje.

Lidovky.cz: Jak moc byl podle vašich informací aktivní v muslimské obci?

Rozhodně bych ho neoznačil za nějakého aktivního člena. Ani v mešitách nebyl obzvlášť často. Poslední dobou pracoval po nocích v McDonald’s. Přes den tedy spal a v noci v mešitách nikdo není. V komunitě moc nevystupoval. Dříve býval často u Turků, ale v té době byl také naprosto normální. Až poté, co začal koketovat se salafismem a odešel od nich, byl v komunitě k vidění jen málokdy. Celkově nebyl nijak aktivní, ve smyslu, že by se podílel na oficiálním chodu obce.

Lidovky.cz: Jak aktivní jste vlastně vy sám?

Vyučuji základy islámu, základy teologie a práva. Vyučuji třeba to, jak se modlit, jak si očišťovat srdce, jak se zbavovat žárlivosti, chamtivosti, závisti, vzteku či netrpělivosti a jak získat opaky těchto špatných vlastností. To je ostatně naprosto zásadní součást islámu, věda očisty srdce, na Západě většinou známá jako súfismus. To je moje úloha. Kromě toho jsem také přeložil například shrnutí obsahu Otevřeného dopisu Abú Bakrovi al-Baghdádímu, což je otevřený dopis, který podepsalo více než sto nejvýznamnějších islámských učenců současnosti a ve kterém je odsouzen jak terorismus, tak všechny ostatní zločiny, kterých se Islámský stát dopouští. Napsal jsem pak také například shrnutí obsahu dokumentu známého jako The Amman Message, což je dokument podepsaný vrchními náboženskými a politickými představiteli všech muslimských zemí, mimo jiné je v něm rovněž odsouzen terorismus a islámský extremismus obecně. To mě přivádí k poznámce, že největší počet obětí terorismu tvoří právě muslimové. Nejvíce útoků se děje v muslimském světě a ostatně i u řady útoků, které se staly na Západě, zemřela řada muslimů, někteří coby řadové oběti a někteří také coby policisté. Tyto útoky pak zase zvedají vlnu islamofobie a ta se zase dotýká nejvíc běžných, mírumilovných muslimů. I k tomuto konkrétnímu případu se v médiích již objevila řada nepřesností.

Lidovky.cz: Jaké konkrétní nepřesnosti máte na mysli?

Například tvrdit, že vousy jsou znakem islamistů, je nesmysl. Je to naprosto legitimní součást islámského pánského dekoru. Nepřesnosti se také šíří o zdviženém prstu (s nímž se obviněný Dominik K. vystupující též pod jménem Abdul Rahman fotil – pozn. red.). To je zase součást muslimských modliteb. Každý muslim v nich zvedá ukazováček, což symbolizuje jediného Boha, tedy, že člověk je zkrátka na cestě k němu. Samo o sobě to neznamená nic násilného. Problém je v tom, že tento symbol používá i Islámský stát ve své propagandě. Je to asi to samé jako u hákového kříže. V indických náboženstvích to prostě nemá nic společného s hákovým křížem nacismu. Podobně jako když Ku-klux-klan používá kříž, tak to není to stejné jako když jej používá český farář.

Lidovky.cz: Hovořil jste o tom, že jeho oblečení poutalo mezi muslimy v Praze pozornost. Co tedy nosil na sobě, že to vzbuzovalo takové reakce?

Nosil vojenské oblečení. To samo o sobě asi stačí k tomu, aby připoutal pozornost. A právě z toho důvodu tvrdím, že je muslimská obec pod kontrolou. Před každou mešitou jsou kamery, takže pokud policie uvidí, že do mešity chodí voják, tak je hrozně malá pravděpodobnost, že by si ho neověřila, a právě proto si také jistě spousta muslimů - stejně jako já - nejspíš řekla, že pokud je Abdul Rahman nějak nebezpečný, tak to určitě bude mít policie pod kontrolou. Mnoho muslimů navíc necítí potřebu starat se o osudy a názory každého jedince, který se tam objeví. Já jsem byl navíc přesvědčen, že i kdyby měl nějaké radikální názory, tak bychom stejně neměli šanci se to od něj dozvědět.

Lidovky.cz: Taková možnost vůbec neexistovala?

Když verbíři Islámského státu k sobě někoho chtějí dostat, řeknou mu, že to nesmí nikdy a nikde říct. Ale jak říkám, neuměl anglicky, a tak jsem si říkal, že se ani nemá jak radikalizovat. Nedokázal jsem si představit, že by policie někomu v České republice umožnila dostat se k radikalizačním materiálům, když je český internet tak malý, a tedy i uhlídatelný. Zato internet v angličtině je obrovský. Říkal jsem si, že pokud něco špatného dělá, tak o tom policie musí už dávno vědět. Což tak zřejmě i bylo. A podle mých informací, jak jsem se dnes dozvěděl (ve středu minulého týdne - pozn. red.) byl nahlášen muslimskou obcí, což bylo patrně předáno přímo tajným službám. To nevím přesně, ale zodpovědné osoby z obce ho podle mých informací ohlásily.

Lidovky.cz: Takovou informaci máte odkud? MF Dnes psala, že jej vyloučili z konference zaměřené proti terorismu. To mluvíte o této záležitosti, nebo to byl ještě nějaký další moment?

To je něco jiného. Oni přímo dali zprávu zřejmě nějakým tajným službám nebo policii.

Lidovky.cz: A to jste se dozvěděl jak? Od někoho z muslimské obce

Ano.

Lidovky.cz: Vraťme se k jeho osobě. Navzdory vašim předchozím slovům, lze o Dominikovi K. říci, že u něj došlo či docházelo k radikalizaci? Byť třeba jen mírné. Cítil jste u něj nějaké vychýlení z předchozího stylu uvažování?

Říkal jsem si, že je to možné, ale vždycky mi vysvětlil, proč některé ty věci dělá. Třeba když jsme se bavili o tom, proč má ty fotky s vlajkami na Facebooku, tak mi řekl, že to jsou, a to je v podstatě pravda, legitimní islámské symboly. Nápis na té vlajce znamená, že není božstva kromě Boha jediného a že Muhammad je jeho služebníkem a poslem. Oponoval jsem mu samozřejmě, že není legitimní si to dávat na Facebook, protože všichni moc dobře vědí, s čím je tento konkrétní design té vlajky spojován v dnešní době nejčastěji. Zato ten zdvižený prst ne. S tím se skutečně fotí kdekdo, v tomto případě není jednoznačné spojování s Islámským státem spravedlivé.

Lidovky.cz: Ještě něco dalšího jste probírali?

Co se té fotky s tím britským extremistou týče, opět jsem mu řekl, že je to absurdní. On se tomu ale jen zasmál, ne ve zlém, ale jako spíše, že si z toho skutečně dělal srandu, neměl jsem z něj pocit, že by to bral nějak vážně. Říkal jsem mu, že to, co dělá, není z hlediska islámu správné, a že saláfismus podle mě není tou správnou interpretací islámu, nikdy jsem z něj ale zkrátka neměl pocit, že má zlé a násilné úmysly.



Lidovky.cz: Poznal byste to, kdyby tomu tak bylo?

Viděl jsem třeba v Anglii džihádisty či extremisty, řekněme. A to jsou jiné typy lidí. Jsou zlí, naprosto fanatičtí a často agresivní. Vypadají jinak. I po fyzické stránce působí jinak. V jejich obličejích vidíte, že mají vygumované mozky. Tímhle dojmem na mě Abdul rozhodně nepůsobil. Ale jak říkám, viděl jsem ho asi dvakrát nebo třikrát od chvíle, kdy začal nosit to vojenské oblečení, vedl jsem s ním debaty, a snažil se mu vysvětlit, že nejde správnou cestou. Chtěl bych ale jenom poznamenat, že saláfismus není a priori nic násilného nebo rizikového z hlediska bezpečnosti. Říkal jsem mu to asi tak, jako by katolík říkal protestantovi, že by měl být katolík. Nikdy mě ale zkrátka nenapadlo, že by jeho kroky měly mít násilné východisko.

Lidovky.cz: A pokud se vrátíme zpět k těm snímkům na jeho Facebooku… Před zatčením sám sebe fotografoval v přesně stejném oblečení a se stejným vousem, jaké nosí bojovníci Islámského státu. Připomenout musím také vlajku s černým pozadím.

Pokud tvrdil, že těmi fotkami nemá nic konkrétního na mysli, tak mu na to člověk nemá moc co říct. Připadá mi to podobné, jako kdyby si buddhista někam umístil svastiku. Nemusí to nutně znamenat, že má něco společného s nacisty. Většina lidí si to takhle ale okamžitě spojí s tím, že u něj šlo o symboly Islámského státu. Jestli to tak bylo, nebo ne, se ukáže dle rozhodnutí soudu. Měl jsem nicméně pocit, že to, co jsem mu říkal, na něj mělo vliv. Jenže pak jsem ho už znovu neviděl, neměl jsem šanci v tom dále pokračovat. To je asi otázka budoucnosti a nějaké případné deradikalizace.

Lidovky.cz: Když jste ho znal, jak na vás vlastně zapůsobila zpráva o jeho zadržení policií? Čekáte na to, co vyšetří orgány činné v trestním řízení?

Ano. Čekám na to, co vyšetří policie a co řekne soud. Nechci dělat ukvapené závěry. Potkal jsem ve svém životě extremisty, a vážně mi přišlo, že to nebyly ty samé typy. Pořád si myslím, že se některé jeho aktivity na internetu dají vysvětlit jinak, než jak to může působit. Mimochodem, ale možná se mi to popletlo s jiným člověkem, mám v hlavě vzpomínku na to, jak stojíme na ulici a Abdul Rahman z legrace hodil dělobuch. Možná chtěl (Dominik K.) skutečně připravit ohňostroj. Tím se ho ale nezastávám. To odhalí policie. Je to jen moje vzpomínka, která v tomto příběhu hraje pramalou roli. Věřím, že policie pravdu odhalí. Koneckonců i můj táta a děda, coby kutilové, mají garáže a v nich různá lepidla, laky a jiné chemické přípravky, takže kdyby je někdo kontroloval, tak by třeba taky přišel na to, že mají materiál, z něhož se dá vyrobit bomba. A pokud by prohledali můj počítač, tak by v něm třeba taky našli něco podezřelého, vzhledem k tomu, že studuji islamologii a arabistiku, a za účelem studia čtu tisíce různých článků. Asi jsem si neprohlížel návody, jak se vyrábí bomba, k tomu jsem neměl důvod, ale kdo ví, třeba by u mě našli nějaké nepřímé indicie. (smích)

Lidovky.cz: Má tato v médiích popisovaná kauza dopad na muslimskou obec? Jak se k tomu stavíte?

V první řadě musím říct, že muslimové terorismus v jakékoliv jeho podobě odsuzují. Drtivá většina muslimů po světě ho odsuzuje. A tím nemyslím 99 procent, ale 99,99 procenta. Na světě je 1,8 miliardy muslimů. Kdyby tedy jedno procento muslimů byli teroristé a věřili by, že mají páchat sebevražedné atentáty, tak by to znamenalo, že je na světě 18 milionů pomatenců, a svět by byl už dávno v totálním chaosu. Jde o desetitisíce či statisíce lidí, kteří jsou většinou na Blízkém východě a bojují v Sýrii, Iráku či Afghánistánu. Pak jde o osamělé vlky či nějaké buňky, ale jak říkám, jde spíše o iniciativu jednotlivců. Po světě jsou stovky milionů muslimů, kteří s tímto nemají nic společného.

Lidovky.cz: Jaká je ale odezva ze strany muslimské obce v Česku?Odezva z naší strany je třeba taková, že pracujeme na publikaci knihy mého učitele, Šejcha Muhammada al-Jakúbího „Odsouzení Islámského státu”. Doufám, že v řádu několika měsíců bude publikována. A pak máme v plánu jezdit do škol, pořádat různé semináře a vysvětlovat, že extremismus nemá nic společného s islámem. V koránu se píše, že kdokoliv zabije jediného člověka, jako by zabil celé lidstvo, a kdo zachrání jednoho člověka, jako by zachránil celé lidstvo. Terorismus zkrátka nemá v islámu místo. Stejně jako Ku-klux-klan má pramálo společného s křesťanstvím. V muslimské obci nicméně v otázce tohoto případu panuje souhlas s tím, že jej (Dominika K.) policie zatkla a že je dobře, že případ šetří. Nevyřčená prosba k médiím a obyvatelům obecně zní, aby kvůli tomuto případu neházeli muslimy do jednoho pytle. Pokud v Česku k něčemu došlo, vždycky šlo o jednotlivce. Zatím ale není (v případu Dominik K.) jasný závěr. A autority či instituce zatím nic jasně nerozhodly.