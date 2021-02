Mutace přepsaly trasování i eRoušku. Prymula aplikaci považuje za bezzubou, varování prý nedostal ani jednou

Praha Než začaly v republice bujet nové mutace koronaviru, bylo za rizikový kontakt považováno každé setkání lidí bez roušky na vzdálenost kratší než dva metry a po dobu 15 minut a déle. Tahle definice se však mění, právě v souvislosti s šířením britské a jihoafrické mutace viru způsobujícího onemocnění covid-19.

Jsou totiž nakažlivější a šíří se mnohem rychleji, což je třeba propsat do pravidel trasování a zohlednit v mobilní aplikaci eRouška.



Na změně citlivosti algoritmů, podle kterých chodí uživateli aplikace eRouška upozornění, že se setkal s nakaženou osobou, se pracuje. Parametry se odvinou i od toho, co ještě utáhne technika. „Probíhá testování nového designu, který by vyhodnocoval kontakty na vzdálenost kratší než dva metry a trvající patnáct minut. Obrátili jsme se i na společnosti Apple a Google. Potřebujeme doporučení, jak bude reagovat baterie a podobně,“ sdělil serveru Lidovky.cz Vladimír Dzurilla, vládní zmocněnec pro IT.