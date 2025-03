Chtěl se přidat k Islámskému státu. Mladému Čechovi za to hrozí až tři roky vězení

Islámský stát jako chalífát ovládající území v Iráku a Sýrii padl před šesti lety, jeho jménem ale stále operují některé teroristické skupiny. O případu muže z Česka informoval server Aktuálně.cz.

„Obviněná osoba poté, co konvertovala k islámu, se přes síť Telegram seznámila s náboráři Islámského státu, kteří ji naverbovali, aby se do struktur této teroristické skupiny připojila. Za tímto účelem obviněné osobě zajistili bezpečnou cestu až na území pod kontrolou Islámského státu,“ uvedl pro server žalobce Martin Bílý. Mladík je od srpna ve vazbě, dohodu o vině a trestu s ním uzavřelo Vrchní státní zastupitelství v Praze.

Islámský stát v současnosti ovládá některá území v Afghánistánu, Somálsku či západní Africe a není jasné, kam se chtěl Čech ve věku mírně přes 20 let vydat. Národní centrála proti terorismu, extremismu a kybernetické kriminalitě mladíka zadržela ještě před odjezdem a obvinila kvůli podpoře a propagaci terorismu.

„Náš soud se touto věcí skutečně zabývá. Obviněný je vazebně stíhán od 17. srpna, jednání o schválení dohody o vině a trestu se bude konat 24. února. Návrh trestu nepřekračuje tři roky nepodmíněně,“ uvedla pro Aktuálně.cz místopředsedkyně liberecké pobočky Krajského soudu v Ústí nad Labem Kateřina Kupková.

Podle žalobce Bílého se pražské vrchní státní zastupitelství zabývá také dalším případem, který „vykazuje obdobné skutkové okolnosti“. Podrobnosti nejsou známé, píše sever. Podle dostupných informací byl prvním Čechem, který se chtěl připojit k Islámskému státu, Jan Silovský z Ústeckého kraje. V roce 2016 cestoval do Sýrie přes Turecko, policie ho zadržela v Istanbulu. Po návratu do Česka ho soud poslal na šest let do vězení.

Dalším Čechům se podařilo k džihádistům v Sýrii a Iráku přidat. Bezpečnostní informační služba ve výroční zprávě za rok 2022 v tomto ohledu uvedla, že se zdržovali v syrské provincii Idlib. „Pět z nich pravděpodobně zemřelo, zbylí odjezdáři zůstávali nezvěstní,“ popsala kontrarozvědka.