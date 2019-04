Muž pět měsíců zapaloval kontejnery na odpad v Opavě. Chtěl být hasičem

Opava Policie obvinila z obecného ohrožení a poškozování cizí věci sedmadvacetiletého muže, který podle ní pět měsíců zapaloval v Opavě hlavně plastové kontejnery na odpad. Jednou se založený požár rozšířil až do přilehlé restaurace, kde způsobil škodu tři miliony korun. V pátek to sdělil policejní mluvčí René Černohorský.

Muž, který se kdysi neúspěšně pokoušel stát hasičem, podle něj od loňského října do letošního února úmyslně založil nejméně osm požárů v opavské čtvrti Kylešovice. Hrozí mu až osm let vězení. Soud na něj uvalil vazbu, protože se obával, že by v zakládání požárů mohl pokračovat.



„V minulosti již byl doposud nepravomocně odsouzen ze založení požáru kontejneru. Důsledným šetřením bylo mimo jiné také prokázáno, že si obviněný muž některé ze svých činů nahrával na mobilní telefon,“ uvedl Černohorský. Muž také na internetových stránkách a na sociálních sítích vyhledával informace o různých požárech nejen v České republice.

Útoky se stupňovaly

První požár, z nějž je muž obviněn, nastal 5. října 2018 večer na sídlišti v Bílovecké ulici. Obviněný tam podle policie zapálil dva plastové kontejnery a způsobil škodu 12 000 korun. Následovaly požáry dětského plastového domečku v předzahrádce místní restaurace, plotu rodinného domku a dalších kontejnerů, přičemž oheň několikrát poškodil i zaparkovaná auta.



„V době okolo 01:30 ve čtvrtek 14. února úmyslně založil otevřený oheň pod dřevěným přístavkem zahradního posezení místní restaurace v ulici 17. listopadu v Opavě, městské části Kylešovice, přičemž se následně požár rozšířil také do vnitřních prostor restaurace, a cizí majetek tak svým protiprávním jednáním vydal v nebezpečí škody velkého rozsahu,“ popsal další pachatelův čin policejní mluvčí. Škodu majitelé vyčíslili na tři miliony korun.

Posledním skutkem, který policie obviněnému klade za vinu, bylo 23. února zapálení sedmi plastových kontejnerů na smíšený odpad na parkovišti u prodejny potravin v Ruské ulici. Škoda tam dosáhla 35 000 korun.