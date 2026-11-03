Zlato hodil pod křeslo, úspory bránil vidlemi. Poustevník popsal přepadení v jeskyni

Podle spisu obžalovaní poškozeného v jeho příbytku připravili skoro o 1,6 milionu korun v hotovosti a zlatý šperk za 170 tisíc korun. Dva z obžalovaných vinu při minulém líčení u soudu odmítli, třetí nevypovídal, ale při policejním výslechu se přiznal.
Podle obžaloby se loupeže dopustili dvaačtyřicetiletý Jan Hero a čtyřicetiletý Petr Kokeš, kteří jsou stíháni vazebně, a také Roman Pokuta vyloučený do samostatného řízení. Tip jim podle spisu dal třiapadesátiletý Milan Křeček z Mělnicka, který se na dovolené v kempu na Českolipsku s okradeným mužem náhodně setkal a prodal mu zlatý náramek za 400 tisíc korun.
K jeskyni označované i jako skalní sklep nedaleko Dubé přišli lupiči loni 2. července mezi třetí a čtvrtou hodinou ráno. Okradený muž dnes u soudu uvedl, že ho probudil rámus, když se útočníci snažili vypáčit dveře do jeskyně. Rychle se oblékl a na obranu si vzal vidle.
„Zahazoval jsem zlato, řetízky, náramky, prsteny. Hodil jsem to pod křeslo a čekal, až to vypáčí,“ uvedl poškozený.
Útočníci poté dovnitř vhodili dýmovnici, proto muž vyběhl ven a snažil se bránit vidlemi. „Měli klacky a pravděpodobně byli tři. Moc jsem toho neviděl, byla ještě tma,“ uvedl poškozený.
Podle něj po něm chtěli útočníci peníze, tak jim hodil zhruba 170 tisíc korun. „Myslel jsem, že jim to bude stačit, ale věděli, že mám více,“ uvedl.
Při útěku uvázl v houští
Odhodil proto i zlatý řetízek s lebkou a utekl do lesa. Pomoc chtěl hledat v nedaleké chatě, ale ve tmě uvázl v houští. Když se asi za deset minut vrátil ke svému příbytku, útočníci byli pryč a s nimi zmizel i batoh, ve kterém měl zhruba 1,4 milionu korun. Podle něj šlo o úspory, které si za poslední roky našetřil, když pracoval jako zedník.
„Dělám klenby z pískovce,“ uvedl. Peníze nosil v montérkách, kdy je měl v sáčcích po kapsách. Buď měl montérky na sobě nebo u sebe v batohu. Rád si také kupoval zlaté šperky.
U soudu uvedl, že nikdy předtím ho nikdo nepřepadl ani neokradl. „Teď už peníze nešetřím, už mě to přestalo bavit, co mě přepadli,“ dodal.
Podle jednoho svědka, který dnes vypovídal u soudu, bylo obecně známé, že má poškozený hodně peněz. „Měl kolem dvou milionů. To věděl každý, vytahoval se tím,“ řekl svědek.
Podle něj byl muž hodně šetřivý a omezoval se kvůli tomu i v jídle. Zároveň byl podle svědka pracovitý. „Jako řemeslník je hodnocený jako hodně dobrý. Je o něj zájem, dělá klenby a takové práce, které málokdo umí,“ dodal. Případ dnes u soudu neskončil, další svědci jsou předvoláni na prosinec.