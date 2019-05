Muž, který se v Praze zapálil kvůli ženě a odjel tramvají, je stále hospitalizován

Praha Případ osmatřicetiletého opilého muže, který se na pražském Andělu v pondělí polil hořlavinou a zapálil, policie vyšetřuje jako pokus o sebevraždu. Zapálit se měl kvůli partnerským problémům, nadýchal 2,5 promile alkoholu.

„Sdělil nám, že se zapálil kvůli problémům se ženou. Incident vyšetřujeme jako sebevraždu ve stádiu pokusu,“ uvedl tiskový mluvčí pražské policie Jan Rybanský. Podle něj je muž stále hospitalizován ve Vinohradské nemocnici, kam byl převezen s popáleninami na pěti procentech těla.

Fakultní nemocnice se k jeho současnému stavu odmítla blíže vyjádřit. „Přednosta popáleninové kliniky vzhledem k charakteru a citlivosti případu nechce podávat žádné bližší informace,“ uvedla tisková mluvčí nemocnice Tereza Romanová.

V pondělí odpoledne se v nákupní pasáži Zlatý Anděl u Alberta podle svědků muž polil hořlavinou, zapálil a poté, co vyšel z pasáže, se sám uhasil a nastoupil do tramvaje ve směru na Barrandov. „Muž si nejprve dobíjel kredit vedle v trafice, poté ho ale někdo vykázal. Dělal hluk, křičel, následně se celý včetně hlavy polil tekutým podpalovačem a zapálil. Musel to plánovat, když hořlavinu vytáhl z batohu,“ uvedli již dříve pro Lidovky.cz pracovníci sýrárny Hakarmel, u jejíhož vstupu muž čin vykonal.



Podle svědků byla na místě i nezmámá žena

Podle pracovníka ochranky Ognyana Žekova byla incidentu přítomna i neznámá žena. „Křičela na něj: ‚Kájo, nedělej to, nedělej to.‘ Měl mokrou hlavu a byl bezvlasý. Hořel 3-4 minuty, na hrudi až k zátylku. Pak vyšel ven z pasáže, sundal si bundu a uhasil se. Viděl jsem jenom, jak nastoupil do tramvaje a odjel,“ vylíčil v pondělí. Přivolaní záchranáři na místě nikoho nenašli, policie následně muže sledovala za tramvají z policejního vozu.

U Smíchovského nádraží jej odchytili a přivolali záchrannou službu. Při dechové zkoušce podle policie nadýchal 2,5 promile alkoholu. Jak uvedla mluvčí pražské záchranky Jana Poštová, muž byl poté převezen na kliniku popálenin do Vinohradské nemocnice.