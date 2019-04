Muž ležel zraněný v podchodu v Ostravě, po převozu do nemocnice zemřel. Policie hledá svědky

OSTRAVA Policisté prověřují okolnosti úmrtí šestatřicetiletého muže, kterého našli lidé zraněného 29. března nad ránem v podchodu v ulici Václava Jiříkovského v Ostravě-Dubině. Policie hledá svědky, kteří s mužem mohli cestovat tramvají. Sdělila to policejní mluvčí Gabriela Pokorná.

Událost byla nahlášena zhruba v 05:30. Muž zpočátku komunikoval, byl ošetřen a převezen do nemocnice. Tam ale později zemřel. „K objasnění okolnosti smrti mohou pomoci i svědci, kteří 29. března v době od 00:00 do 05:30 cestovali tramvají (zejména linkami číslo 1, 10, 12, 15, 17, 18, 19),“ uvedla Pokorná. Jde podle ní jak o tramvaje, které jely ze zastávky Václava Jiříkovského směrem do centra, tak opačným směrem ke konečné stanici Dubina.

„Svědci si mohli všimnout muže, oblečeného do šedo-modro-bílých kalhot s maskáčovým vzorem, černé bundy s kapucí, kterou měl přetaženou přes hlavu. S sebou měl muž černý batoh. Obut byl do tmavě modrých bot s bílou podrážkou a bílým logem značky Nike,“ uvedla policejní mluvčí. Muž měl tmavě hnědé vlasy a na bradě strniště. Jakékoli informace policisté přijmou na telefonní lince 158.