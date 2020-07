Muž, po němž pátraly o víkendu v Krkonoších desítky lidí, zemřel. Nalezli ho mimo turistickou trasu

Janské Lázně (Trutnovsko) V Krkonoších o víkendu zemřel muž, který se v sobotu ztratil v okolí Černé hory u Janských Lázní na Trutnovsku. Tělo šestašedesátiletého muže našla policie v neděli podvečer na úbočí Černé hory.

Sdělili to zástupci Horské služby ČR a policie. Do pátrání se zapojily desítky lidí, psovodi, vrtulník s termovizí a drony. Muž se ztratil poté, co se v sobotu oddělil od manželky při procházce nad Černým Dolem.

„Pátrací akce trvala více než 24 hodin a skončila až v neděli navečer. Krátce před 18:00 byl muž nalezen policejním psovodem mimo turistickou trasu v lese na úbočí Černé hory bez známek života,“ uvedl mluvčí trutnovské policie Lukáš Vincenc.

Po muži v oblasti Černé hory pátralo asi 30 policistů, jedenáct psovodů hasičského záchranného sboru a přes 50 členů horské služby. Místy byl terén, kterým museli záchranáři při hledání projít, velmi nepřehledný a špatně přístupný. Členové horské služby tělo muže vyprostili, transportovali složitým terénem a předali policii.