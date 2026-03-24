Policejní manévry v centru Prahy. Muž se zabarikádoval v bytě a nechtěl otevřít

  16:45aktualizováno  17:02
Policisté v úterý odpoledne uzavřeli prostor v centru Prahy v ulici v Jirchářích. V jednom z bytů se tam zabarikádoval muž a nechtěl otevřít. Podle prvotních informací byl ozbrojený. Na místě zasahovalo více policejních jednotek včetně zásahovky, hasiči a zdravotníci. Po nějaké době byl muž zadržen a nedošlo k žádnému zranění.

„Nikomu žádné nebezpečí nehrozilo a muž je v naší moci,“ sdělil policejní mluvčí Jan Rybanský.

Oznamovatel v hlášení policistům uvedl, že muž je ozbrojený, to se však podle Rybanského nepotvrdilo. Policisté v bytě nenašli žádné zbraně.

Policisté uzavřeli prostor v centru Prahy v ulici v Jirchářích. (24. března 2026)
„Na místo jsme vyslali záchranáře a inspektora. Zásah proběhl v součinnosti s policií. Muže okolo 40 let jsme převzali do naší péče a vyšetřili jsme ho, neměl žádná fyzická poranění. Následně jsme ho převezli do psychiatrické nemocnice,“ sdělil mluvčí pražské záchranky Karel Kirs.

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

