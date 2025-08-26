Dvě posádky záchranářů a profesionální jednotka hasičů vyrazila v pondělí odpoledne zachránit seniora, který spadl do úzké studny. Na místo je přivolali kolemjdoucí, kteří slyšel volání o pomoc.
„Muž se držel na hladině v hloubce zhruba dva metry. Prostor pro záchranu měli hasiči minimální, přesto se vytažení povedlo řádově v minutách,“ uvedla mluvčí jihočeských hasičů Vendula Matějů.
Mluvčí jihočeských záchranářů Kristina Vrkočová upřesnila, že protože se jednalo o muže zraněného po pádu do tři metry hluboké studny, povolalo krajské zdravotnické operační středisko i leteckou záchrannou službu z Českých Budějovic.
Muž se při pádu těžce zranil v oblasti kyčle a stehna. Aby mu záchranáři mohli poskytnout přednemocniční neodkladnou péči, slezl jeden z nich přes stísněné podmínky a bez žebříku za zraněným dolů do studny.
„Po podání léku na utišení bolesti muže společně s hasiči vytáhli, uložili do celotělové vakuové matrace a letecky ho transportovali na oddělení úrazové chirurgie českobudějovické nemocnice,“ doplnila Vrkočová.