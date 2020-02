‚Vem si to dítě a vypadni.‘ Muž v Plzni ukradl řidičce vezoucí dceru vůz, když zastavila na červenou

Praha Policie ve středu obvinila 35letého pachatele, který ukradl auto čekající v Plzni na semaforech. Muž vyhodil řidičku i její sedmiletou dceru z vozu a během chvíle ujel. Zhruba po dvou hodinách ho chytila zásahová jednotka. Před tím ještě stihl ukrást další auto.

Pachatel v pondělí okolo půl druhé odpoledne nastoupil k řidičce Fordu Focus na křižovatce v plzeňské Klatovské ulici. Nařídil jí, aby pokračovala v jízdě. Útočník využil toho, že žena zastavila s vozem na semaforech a spěšně usedl na místo spolujezdce. O případu informoval server Týdeník Policie.

Poté, co řidička nechtěla uposlechnout mužovy pokyny, začal ji vyhazovat z jejího auta. Situace byla o to závažnější, že na zadním sedadle seděla sedmiletá dcera, a tedy hrozilo, že muž odjede i s ní. To se však nakonec nestalo. Než pachatel donutil ženu opustit vůz, podle serveru Krimi-Plzeň jí sdělil: „Vem si to dítě a vypadni.“ Poté odjel směrem na Bory.

„Tramvajový ostrůvek byl plný lidí, ale všichni jen koukali. Vedle manželčina auta stál nějaký pán v Jeepu, ale ten když viděl, co se děje, z místa radši ujel,“ citoval server manžela poškozené ženy. Jestli byl muž ozbrojený, si žena nestihla všimnout.

Jednou krádeží to však neskončilo. Muž odjel s uloupeným fordem do obce Oplot, kde ho odstavil a odcizil další vůz značky Volkswagen muži, který se měl od vozu na chvíli vzdálit. Poté zloděj pokračoval přes Přeštice, Dolce, Skašov, Březí, Měčín, Radkovice a další obce.

Dopaden po 2 hodinách

Očitý svědek předal útočníkův popis policii a ta okamžitě vyhlásila celostátní pátrání po hledané osobě. Do pátrání bylo zapojeno několik policejních hlídek a povolán byl i vrtulník. Muž byl zadržen okolo půl čtvrté v obci Kokořov na jižním Plzeňsku. Policii ujížděl polními i lesními cestami, po zastavení byl zpacifikován hmaty a pouty.

Útočník byl následně obviněn ze spáchání zvlášť závažného zločinu loupeže, přečinu vydírání, přečinu neoprávněné užívání cizí věci a přečinu poškození cizí věci. Státnímu zastupitelství bylo navrhnuto vzít muže do vazby.

Krimi-Plzeň připomíná, že carjacking - anglický pojem skládající se ze slov car (vůz) a hijack (unést) - je fenomén, který byl poprvé popsán v roce 1991. Nejčastěji je k němu využita střelná zbraň, pomocí níž útočník řidiče donutí opustit vůz, neobvyklé však nejsou ani sehrané autonehody, kdy se zloděj zmocní auta ve chvíli, kdy řidič vystoupí. Velmi dobrou radou, jak se podobným incidentům vyhnout, je dbát na to, aby byly okénka vytažená až nahoru a dveře zamknuté.