Muž vyhrožoval smrtí policistům, soudcům i žalobcům. Vulgární nadávky a výhružky posílal z e-mailu jeho známého

Prostějov Násilím, střelbou nebo uložením bomby pod auto údajně vyhrožoval čtyřiatřicetiletý muž z Prostějova zdejším policistům, soudcům i žalobcům. Vulgární nadávky a výhrůžky přišly z e-mailu jeho známého, do jehož schránky se muž podle policie neoprávněně dostal. Policisté ho navrhli obžalovat z poškození cizích práv a vyhrožování úřední osobě, za což mu hrozí až tři roky vězení. Novinářům to v pondělí řekl vedoucí prostějovské policie Tomáš Adam. Byl to jeden z prvních velkých případů nového prostějovského oddělení kybernetické kriminality.

Muž se chtěl podle policie jednak pomstít známému, z jehož účtu e-maily posílal, a výhrůžky adresoval lidem, kteří ho v minulosti vyšetřovali. „Bylo to pro nás závažné v tom, že výhrůžky směřovaly konkrétním státním zástupcům a soudcům okresního soudu, ale také policistům. Adresoval je přitom lidem, kteří jej již v minulosti prověřovali, šetřili nebo soudili. Byly to výhrůžky ohledně ublížení na zdraví či uložení bomby pod auto. Pracovalo se na případu nepřetržitě a intenzivně,“ uvedl Adam. Útočníka z pražských Stodůlek obvinila police z pokusu o vraždu. Pro osmnáctiletého pachatele chce vazbu Výhrůžky přicházely policistům, žalobcům a soudcům na konci roku 2018 poté, co se čtyřiatřicetiletý muž rozhodl kvůli konfliktu pomstít svému dvaačtyřicetiletému známému. Využil přitom jeho otevřeného počítače, z jehož adresy hrozby poslal. „Kromě jiného v e-mailech hrozil vystřílením všech policistů i soudců, vyhozením do vzduchu celého státního zastupitelství, uložením bomby na policii a nastražením bomby pod soukromý automobil jednoho z kriminalistů,“ uvedl mluvčí policie František Kořínek. Jedna z výhrůžek přišla i prostějovskému kriminalistovi, na jehož oddělení byl muž v minulosti opakovaně vyslýchán. „Bylo mi vyhrožováno, že připravil a vyrobil výstražný systém, který mi bude umístěn do vozidla a společně s vozidlem budu vyhozen do povětří,“ řekl v pondělí kriminalista. Podotkl, že je za dobu své praxe na agresi zvyklý, ale tato výhrůžka již překročila určitou míru. „Nebylo to příjemné,“ doplnil. Zprávy muž poté podepsal jménem svého známého, z jehož e-mailového účtu byly hrozby odeslány. Kvůli zahlazení stop poté výhružné e-maily odstranil z e-mailové schránky, doplnil Kořínek. Případ byl vyšetřován dlouhou dobu, podle Adama se čekalo na znalecké posudky. Na letišti v Uruguayi zadrželi Čecha s pěti kilogramy kokainu. Drogu schovával v přebalovacích podložkách Podobného případu se dopustil muž již o rok dříve, když od července 2017 do června 2018 zaslal nejméně pět e-mailových zpráv známé osobnosti, o které se diskutovalo jako o možném kandidátovi na prezidenta. Muž častoval svou oběť vulgárními nadávkami a hrozbami a vyhrožoval i mučením, uvedli policisté. Muž byl za tento čin obviněn z násilí proti skupině obyvatelů a proti jednotlivci. V Olomouckém kraji stejně jako v ostatních regionech se počet případů kyberkriminality stále zvyšuje. Loni policisté v Olomouckém kraji řešili 542 případů kybernetické trestné činnosti, o rok dříve jich bylo přitom 485 a v roce 2016 pouze 369.