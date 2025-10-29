Kriminalisté navrhli obžalovat žháře, který kanystrem zapálil bar ve Zlíně

Kriminalisté navrhli obžalovat muže, který podle nich letos v lednu úmyslně zapálil bar ve Zlíně. V případě prokázáni viny a odsouzení mu za pokus o vraždu, pokus o těžké ublížení na zdraví a poškození cizí věci hrozí 12 až 20 let vězení nebo výjimečný trest. Jeden člověk při požáru utrpěl zranění. Způsobenou škodu hasiči předběžně vyčíslili na 250 tisíc korun.

Na posun v případu ve středu upozornila Česká televize, informace ČTK potvrdila policejní mluvčí Šárka Trnková.

„Dne 27. října 2025 byl krajskému státnímu zástupci předložen návrh na podání obžaloby,“ uvedla Trnková. Muže podle ní kriminalisté navrhli obžalovat z vraždy ve stadiu pokusu, těžkého ublížení na zdraví ve stadiu pokusu a poškození cizí věci.

Do baru u zlínského autobusového nádraží muž 28. ledna před 17:00 podle policie vhodil kanystr obsahující hořlavou látku a z místa utekl. Při následném požáru utrpěl popáleniny druhého stupně na hlavě a krku šestapadesátiletý muž. Záchranáři ho při vědomí převezli do nemocnice. Nikdo další zraněný nebyl. V době příjezdu hasičů už byli všichni lidé z baru venku.

Požár hasiči po příjezdu zlikvidovali. Po muži, který požár podle vyšetřovatelů způsobil, policisté pátrali. Zadrželi ho dvě hodiny po půlnoci v noci na 29. ledna. Na konci ledna poslal soud útočníka do vazby. Autobusové nádraží zůstalo po dobu zásahu složek integrovaného záchranného systému otevřené. Provoz autobusů požár zásadněji neovlivnil.

