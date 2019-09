Souboj Zeman vs. Zeman? Snad ho rozhodne příroda, řekl europoslanec Polčák

PRAHA Vlnu nevole spustil europoslanec Stanislav Polčák (STAN), který v příspěvku na Twitteru, v němž reagoval na možnou abolici pro Andreje Babiše, vyslovil přání, aby souboj mezi tuzemským prezidentem Milošem Zemanem a nejvyšším státním zástupcem Pavlem Zemanem rozhodla příroda.

Ve čtvrtek v rozhovoru pro televizi Barrandov prezident Zeman uvedl, že v případě obnovení nedávno zastaveného stíhání premiéra Andreje Babiše v kauze Čapí hnízdo by premiérovi udělil takzvanou abolici.

Vyjádření prezidenta spustilo vlnu negativních reakcí z řad politiků, na Zemanova slova kriticky reagoval například předseda poslaneckého klubu Pirátů Jakub Michálek nebo šéf ODS Petr Fiala.



K možné abolici se vyjádřil i europoslanec Stanislava Polčák (STAN) slovy, že doufá v rozhodnutí nejvyššího státního zástupce o zrušení usnesení městského státního zastupitelství až v samém závěru lhůty. „Můžeme si jen přát, že souboj Zeman vs. Zeman (prezident vs. nejvyšší státní zástupce, který rozhodne v kauze Čapí hnízdo - pozn. red.) do té doby rozhodne příroda,“ uvedl na Twitteru Polčák.



Doufam, ze nejvyssi statni zastupce rozhodne o zruseni usneseni mestskeho statniho zastupitelstvi az v samem zaveru lhuty. Muzeme si jen prat, ze souboj Zeman vs. Zeman do te doby rozhodne priroda... — Stanislav Polčák (@stanislavpolcak) September 19, 2019

Jedním z těch, kterým se slova europoslance nelíbila byl šéf komunistů Vojtěch Filip „Něco tak lidsky odporného, jako napsal Stanislav Polčák, jsem už dlouho nečetl. To už není o korektnosti, to je prostě hnus, že se nestydí vůbec působit v politice, chybí mu i jen respekt k druhým. Je to ubohost,“ komentoval.



Vyjádření Polčáka nenechalo chladným ani mluvčího prezidenta Jiřího Ovčáčka. Ten v pátek na Twitter napsal: „Kam až může člověk klesnout v nelidskosti, nenávisti a zášti! A tohle má být ‚demokratická‘ opozice?“



Polčák kontroval, že rozčílení mluvčího nerozumí. „Neměl jsem na mysli nic jiného než to, že se panu prezidentovi rozbřeskne, vzpomene si na svoje předvolební sliby a začne podle toho jednat. Z jeho vyjádření je jasné, že to nějaký čas bude trvat,“ vysvětlil svůj tweet.



Rozčilení p. Ovčáčka vůbec nerozumím. Neměl jsem na mysli nic jiného než to, že se panu prezidentovi rozbřeskne, vzpomene si na svoje předvolební sliby a začne podle toho jednat. Z jeho vyjádření je jasné, že to nějaký čas bude trvat. Co jiného jste myslel, pane @PREZIDENTmluvci? https://t.co/QezAJUUMg0 — Stanislav Polčák (@stanislavpolcak) September 20, 2019

Zesměšnil bych se, říkal Zeman k abolici pro Babiše, teď otočil. Jeho vyjádření je zbytečné, reaguje premiér

Upozorněním, aby si prezident vzpomněl na svoje předvolební sliby Polčák poukazoval na to, že Zeman dříve v jednom z předvolebních rozhovorů řekl, že abolicí pro Babiše by se zesměšnil. Nyní ale připustil, že by se jí nebránil.

Městské státní zastupitelství v Praze (MSZ) informovalo o zastavení stíhání Babiše a dalších v kauze Čapí hnízdo minulý pátek. Usnesení je pravomocné. MSZ ho předloží společně se spisovým materiálem nejvyššímu státnímu zástupci Pavlu Zemanovi. Ten může rozhodnutí potvrdit i zrušit. Na přezkoumání má lhůtu tří měsíců.