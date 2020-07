Muzeum Kampa má po požáru škody za více než 10 milionů korun, popel pokryl tisíce uměleckých děl

Praha Muzeum Kampa by se po středečním požáru mohlo částečně otevřít do 14 dnů. Novinářům to v pátek řekl předseda správní rady Nadace Jana a Medy Mládkových Jiří Pospíšil. Škoda na technickém zázemí muzea, kde hořelo, je podle něj přes deset milionů korun.

Umělecká díla zasažená při požáru mazlavým popílkem z kouře, se budou muset restaurovat, náklady na jejich očištění a sanaci depozitáře budou jeden až dva miliony korun, uvedl. V technické části Muzea Kampa hořelo. Dým pronikl do výstavních hal, obrazy se ale nakonec nepřemisťovaly Kouř totiž zasáhl hlavně vyšší patra včetně depozitáře, další části muzea proto budou muset být podle Pospíšila zavřené několik měsíců. Zástupce městské firmy TCP Jan Bouška uvedl, že část muzea bude zavřená minimálně do konce roku. Praha se podle něj pokusí ve spolupráci s hasiči připravit řešení do budoucna, aby se škodám podobným po středečním požáru dařilo předcházet. Zápach z kouře je i nyní cítit také v těch nejméně zasažených prostorách, kde se v pátek konala tisková konference. Umělecká díla v Muzeu Kampa posuzují po požáru restaurátoři. Žádné nebylo zničeno „Ztrátou muzea jsou ztráty v depozitáři, tým restaurátorů diagnostikoval, že na stovkách až tisících uměleckých děl je mazlavý popílek, který sice na první pohled vypadá bagatelně, ale díla jsou zasažena,“ uvedl Pospíšil. Stavu v muzeu říká s nadsázkou malé Pompeje, všude je mazlavý prach. Depozitář čeká sanace Odborníci nyní dělají chemické rozbory, podle toho zvolí restaurační postup. „Z velkého depozitáře se budou muset díla evakuovat, ten se bude sanovat. Odhad na trvání restaurátorských prací je půl rok až rok, náklady nižší jednotky milionů korun,“ uvedl Pospíšil. Pospíšil připomněl, že muzeum je financováno ze vstupného, proto se vedení muzea snaží co nejdříve alespoň částečně otevřít. Muzeum Kampa také vyhlásilo veřejnou sbírku, v níž chce získat podporu na opravy po požáru. Pospíšil v pátek veliteli pražských hasičů Luďku Prudilovi jako poděkování za rychlý zásah v těžko dostupném prostředí předal symbolických 900 vstupenek pro členy sboru a jejich rodinné příslušníky. Objekt budoucího muzea získala Praha od státu v roce 1997 a sběratelka Meda Mládková si Sovovy mlýny pronajala od města na 99 let. Sbírka obsahuje přes 220 obrazů a kreseb Františka Kupky, 16 soch Otto Gutfreunda a přes 1000 děl českých a slovenských výtvarníků z let 1965 až 1985. Svou sbírku před smrtí v roce 2002 věnoval nadaci Mládkových významný český básník, výtvarník a sběratel umění Jiří Kolář.