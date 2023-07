Politická hra o nové muzeum. Marvaná mluví o snaze jej zničit a osobní pomstě, dle ODS si „nevyběhala“ podporu

O věci se hlasovalo na posledním – červnovém – jednání zastupitelstva hlavního města. Chyběly hlasy koaličních partnerů: zejména ODS a Pirátů. Tento návrh přitom předtím prošel přes radní bez větších problémů. Schváleno bylo financování ve výši deseti milionů korun, to ale podle představitelů organizace nebude stačit. Věc se má opět řešit na podzim, zřejmě v září. Podle některých zúčastněných jsou ale v zákulisí politické hry.

„Ano, překvapilo mě to, odpor koaličních zastupitelů nebyl avizován,“ sdělil serveru Lidovky.cz radní pro kulturu Jiří Pospíšil (TOP 09) s tím, že muzeum ale není příspěvkovou organizací, kterou by mohlo město – potažmo on – napřímo ovládat, ale svou právní formou je zapsaným ústavem. Pospíšil je nicméně členem dozorčí rady muzea. „Velmi mě to mrzí, že byla schválena nižší částka, osobně jsem byl pro tu původní,“ doplnil radní.