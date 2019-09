Muži si na život sahají častěji než ženy. Dětské sebevraždy jsou i nadále tabuizovány

PRAHA Trápení ve vztahu, šikana, pocit méněcennosti či smrt blízkého člověka. To jsou nejčastější důvody, proč mladé lidi do 26 let napadá, že ukončí svůj život.

Těch, kteří se odhodlají zavolat pro pomoc, meziročně přibývá. V roce 2015 se na Linku bezpečí, která řeší podobné krizové situace, obrátilo 668 dospívajících. V loňském roce jich bylo 1519 a ke konci srpna letošního roku již 1252. „Letos to zatím vychází na pět dětí a dospívajících denně,“ sdělila LN Kateřina Lišková z Linky bezpečí.

„Často myslím na to, jaké by to bylo, kdybych tu nebyl… Stejně bych nikomu nechyběl, nic nemá smysl… Někdy si říkám, že stačí malý krok do kolejí a měl bych klid,“ uvádí jeden z autentických hovorů Linka bezpečí.

Většina volajících si nakonec svůj záměr rozmyslí. Česko ale i přesto patří mezi země, kde je sebevražda hned druhou nejčastější příčinou smrtí u osob ve věku od 15 do 24 let.

Podle údajů Národního ústavu duševního zdraví jich bylo mezi roky 2008 a 2017 zhruba tisíc. „Mladí lidé mají menší míru životních zkušeností, roli hraje i zvýšená konzumace psychoaktivních látek a zvýšená impulzivita,“ sdělil Martin Anders, místopředseda Psychiatrické společnosti České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně.

U mladších dětí jde o výjimečné případy. Jeden, který se stal před čtyřmi lety, pomohl vzniku preventivního programu. Sebevraždu spáchala teprve třináctiletá dívka, kterou šikanovali spolužáci. Co přesně školačku k činu dovedlo, dokazuje deník, který její matka našla po dceřině sebevraždě. „Jsi tlustá, nejšerednější a nejblbější prostitutka z Kazachstánu,“ zaznamenala si dívka do deníčku, o kterém pro MF DNES promluvila její matka.

Podle odborníků se zvláště děti, které jsou šikanovány, stáhnou do sebe. Varovné signály, pomocí nichž nezletilí volají o pomoc, se ale v jiných případech dají rozpoznat. „Agresivní chování u dětí bývá často signálem, že něco není v pořádku a že chtějí vlastně pomoci. Nebo se zmiňují před spolužáky, že život nemá smysl a jakými způsoby se dá sebevražda spáchat,“ řekl nedávno LN David Čáp z katedry psychologie Univerzity Karlovy.

Dětské sebevraždy a psychické potíže jsou nicméně stále tabuizovány. „Chceme cílit na větší osvětu. Děti také mohou trpět duševními onemocněními. Ony samy si to ani nemusejí uvědomovat,“ prohlásil ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (ANO).

Častěji muži než ženy

Na světě spáchá sebevraždu zhruba každých 40 vteřin jedna osoba. V Česku se ročně k tomuto tragickému kroku uchýlí průměrně 1300 osob. Častěji sami život ukončují muži, a to asi čtyřikrát než ženy.

„U mužů se často projevuje ekonomický faktor. Zajišťují rodinu, a pokud se jim to nedaří, rozhodnou se pro tento krok,“ vysvětlil LN Petr Winkler z Národního ústavu duševního zdraví.

Pokud by se podle Anderse dostal takový jedinec včas do péče lékařů, podařilo by se ho zachránit: „Devadesát procent sebevražd je způsobeno přítomností nějaké psychické choroby.“

Zachytit by takové pacienty měli podle Národního akčního plánu prevence sebevražd pro roky 2020 až 2030 i praktičtí lékaři. „Ukazuje se, že řada lidí, kteří spáchají sebevraždu, několik týdnů nebo měsíců předem navštíví praktického lékaře s nějakým problémem,“ uvedl Anders.

Mezi další cíle si psychiatři dali analýzu výdeje léků. Předávkování volně dostupnými přípravky je jedním z častých způsobů sebevraždy. Nejčastějším je oběšení.