Muži ukradli během svých opakovaných zlodějských výprav 500 rohlíků, tři vánočky či dvě koblihy

Prostějov Na netradiční sortiment se od března do dubna zaměřila dvojice zlodějů, kteří opakovaně vnikali v Konici na Prostějovsku do dvora prodejny potravin. Kradli odtud ve velkém pečivo, které vzápětí zkonzumovali.

V jejich útrobách skončilo během měsíce podle policistů 500 rohlíků, 11 bochníků chleba, pět koláčů, tři vánočky a dvě koblihy, sdělil v úterý ČTK mluvčí policie František Kořínek. Muži se k činu pod tíhou důkazů přiznali. Za krádež v období nouzového stavu jim hrozí až osm let vězení.

Muži ve věku 22 a 29 let se podle kriminalistů krádeží dopouštěli od 8. března do 9. dubna. Do dvora prodejny potravin vnikali opakovaně v noci. „Tam poté z přepravek kradli pečivo určené k prodeji. Mladší z mužů takto na dvůr prodejny vnikl sedmnáctkrát, starší komplic se krádeží zúčastnil šestkrát,“ uvedl policejní mluvčí.

Škodu za několik set odcizených a vzápětí snězených rohlících, několik chlebů, vánoček i koláčů vyčíslili policisté na více než 2000 korun. „V rámci prověřování případů policisté shromáždili takové množství důkazního materiálu, že podezřelým nezbylo, než se k činu přiznat,“ dodal mluvčí.