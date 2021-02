‚Můžu jet vlakem do Hradce přes zakázané Trutnovsko?‘ Lidé poukazují na problémy spojené s izolací okresů

Praha Čtvrteční prohlášení vlády o plánované izolaci tří okresů zasáhlo plány statisíců lidí. Většina z nich si začala okamžitě zjišťovat, co to pro ně znamená. Můžu pracovat jako obvykle z chaty, dostanu se k lékaři, který je sice za kopcem, ovšem už v jiném okresu? A můžu navštívit s přítelem rodiče, když má bydliště jinde než já?

Nařízení vlády zkomplikovalo den například třicetileté Martině H., která si postěžovala, že na rodinnou návštěvu nemůže vzít přítele, s nímž bydlí v Karlových Varech, ale oficiálně je ze Sokolova.

„Nesmím s ním za rodiči, jen sama. Moje sestra za nimi nesmí, už má bydliště mimo Sokolov,“ reaguje na nově vzniklou situaci smutně. „Můj partner musí mít nájemní smlouvu a potvrzení z práce, že pracuje v Chebu. Tenhle kraj je malý, migrujeme mezi třemi okresy,“ dodává specifičnost v zasaženém regionu na západu země.



Mirek Š, jehož se opatření přímo nedotkne, protože má chalupu o pár kilometrů v tom „správném“ okresu v Martinicích v Podkrkonoší, rozčileně polemizuje o tom, jestli by se na něj případný zákaz vztahoval. „Já, žena a dítě máme každý trvalé bydliště někde jinde. Díky práci z domova teď pobýváme na chalupě. Jak by to řešili? Podle trvalého bydliště? To je přeci hloupost,“ čílí se.



A upozorňuje na další slabinu nařízení. „Budu-li chtít jet z Jilemnice do Hradce Králové vlakem, tak mám smůlu, to je přes okres Trutnov. Autem se to dá aspoň objet,“ obává se. Svou úvahu zakončuje nad tím, jestli se může vydat o víkendu na běžky. „Vezměte si cestu z Benecka na Mísečky. Startujete na Benecku - okres Semily - rovinka, tam se přesně lámou okresy, takže cesta je okres Semily, ale bufet je v okrese Trutnov, jdeš dál a kus cesty jsou Semily a kus Trutnov, dojdeš na Mísečky, což je opět okres Semily.“



Nad smyslem omezení pohybu se pozastavil na sociálních sítích také městský historik Chodova Miloš Bělohlávek, který v nadsázce nabídl krajánkům převaděčskou pomoc při přechodu čáry mezi okresy.

Z domu kde bydlím je to na hranici okresu přesně 403 metrů. Na druhé straně za tratí už je svobodné Karlovarsko. Znám... Zveřejnil(a) Miloš Bělohlávek dne Čtvrtek 11. února 2021

Jiní situaci chápou a uzávěra se jich tolik nedotkne. „Já nikam raději nechodím. Navíc kdo ví, na jak dlouho tyhle omezení jsou? Třeba to od pondělí bude jinak,“ ptá se rezignovaně Jan ze Dvora Králové, jemuž pandemie dočasně znemožnila pracovat, a proto se stáhl domů. Podobně na tom je i Petra ze Špindlerova Mlýna. „Možná zruším návštěvy, které k nám měly jet. Navíc se mám stěhovat do Prahy a doufám, že se to obejde bez problému,“ strachuje se.