Neustoupíme, řekl Turek ke své nominaci. Má dostat šanci, souhlasí Babiš

„Věřím, že časem pan prezident celkově změní svůj názor na mě. Doufám v to,“ uvedl Turek.
Babiš na Instagramu zopakoval, že by čestný prezident Motoristů sobě Turek měl dostat šanci. „A asi napravit ty věci, které on sice tvrdí, že neudělal, ale nepůsobí to úplně ideálně,“ uvedl Babiš.
„Avšak v momentě, když bude ministrem a udělá nějakou pitomost nebo bude dělat ostudu, tak tam nebude,“ řekl premiér už minulý týden v rozhovoru pro Deník. Ve středu bude o Turkovi jednat s prezidentem Petrem Pavlem. Nepočítá s kompetenční žalobou.
„Zatím nijak, na tahu je pan premiér,“ odvětil ředitel komunikace Hradu Vít Kolář na dotaz iDNES, jak ovlivní postoj prezidenta, že podle Babiše má dostat Turek šanci.
„My byli schopní ustoupit z ministerstva zahraničních věcí, to bylo údajně nějaké přání prezidenta. Ale na ministerstvo životního prostředí dalšího kandidáta nemáme. Věříme, že se budou všichni řídit zákonem,“ uvedl Turek. „Nechal bych to asi na premiérovi a prezidentovi, ať to proberou spolu. Nevím, jak ten oběd bude probíhat,“ řekl Turek.
Vedením ministerstva životního prostředí je dočasně pověřený předseda Motoristů a ministr zahraničí Petr Macinka.
„Jako SPD si myslíme, že by vláda měla být jmenována jako celek tak, jak je navržena. Pakliže Motoristé navrhují Filipa Turka, tak je to jejich návrh, který by podle mě měl být respektován. Je to výsledek demokratických voleb,“ prohlásil předseda Sněmovny a SPD Tomio Okamura.
Po jednání prezidenta Pavla s Turkem před Vánoci Hrad v tiskové zprávě uvedl, že prezident předpokládá, že Babiš Turka na ministra nenavrhne.
Předseda vlády je povinen chránit ústavní hodnoty, uvedl prezident. Pokud by Babiš toto očekávání nenaplnil, Pavel by Turka stejně nejmenoval, i když to považuje za mimořádný krok.
„Filip Turek svým veřejným vystupováním, výroky a chováním vytváří u významné části veřejnosti přesvědčení, že tak bagatelizuje jeden z nejhorších totalitních režimů 20. století, nacistické Německo, které mělo na svědomí genocidu milionů nevinných lidí. Tím zpochybňuje respekt k ústavou definovaným neměnným hodnotám rovnosti a lidské důstojnosti stejně jako k demokratickému řádu jako takovému. Dalším svým chováním vyjadřuje neúctu k hodnotám právního státu,“ míní prezident Pavel.
Do týdne mají být připraveny konkrétní podmínky zpřísnění pobytu cizinců v Česku
Okamura před jednáním avizoval, že koaliční lídři mají projednávat návrh na zpřísnění podmínek pro pobyt cizinců v Česku či zrušení poplatků České televizi a Českému rozhlasu.
„Do týdne budou připraveny konkrétní návrhy i po vzoru jiných zemí Evropské unie, které mají mnohdy přísnější pravidla,“ řekl ke zpřísnění podmínek pro pobyt cizinců na území České republiky po koaličním jednáni Okamura.
Premiér a předseda ANO Andrej Babiš na Instagramu stručně před jednáním koaliční rady komentoval Okamurův novoroční projev, v němž urážel Ukrajince, když mluvil o zlodějích kolem junty Zelenského, i předsedkyni Evropské komise Ursulu von der Leyenovou, kterou předseda Sněmovny a třetí nejvyšší ústavní činitel označil za nepříčetnou.
„Myslím to, že pan předseda SPD to pojal jako projev předsedy SPD, že mluvil hlavně na své voliče. Možná se snaží svým projevem získat i voliče Stačilo!, které se tam nedostalo,“ řekl Babiš.
Na koaličním jednání se Okamurův novoroční projev neřešil.