Kancléř Mynář letěl do Kataru, prý chtěl pozvat emíra do Česka. Jednal bez vědomí vlády

„Jednalo se o běžnou pracovní cestu, kterou pana kancléře pověřil prezident republiky. Jejím cílem bylo osobně doručit oficiální pozvání katarského emíra na návštěvu do Česka,“ citoval Radiožurnál Víta Nováka z Kanceláře prezidenta republiky. O uskutečnění takové cesty podle něj není prezidentská kancelář povinna informovat úřad vlády.

Mynář odletěl do Dauhá letadlem katarských státních aerolinek ve středu 24. března odpoledne. Redakce iDNES.cz se obrátila na Úřad vlády a ministerstvo zahraničí s žádostí o komentář.

Předseda senátního výboru pro zahraniční věci Pavel Fischer považuje cestu hradního kancléře do Kataru za skandál a vážné porušení ústavních povinností. Hrad podle něj nemá vlastní zahraniční politiku a musí spolupracovat s vládou a ministrem zahraničí.

„Do Ruska pan prezident vysílal muže bez prověrky – pana (Martina) Nejedlého, teď vyslal do Kataru trestně stíhaného kancléře také bez prověrky, o jehož diplomatických schopnostech nikdo nic neví. Pro mě je to ohrožení zájmů České republiky,“ řekl Fischer Radiožurnálu.

Není podle něj ani obvyklé, aby vedoucí prezidentské kanceláře osobně předával pozvánku. „Česká republika má dost velvyslanců, které osobně vysílá prezident republiky. Mně to připadá, že je to výlet nebo zase nějaký byznysový nápad pana kancléře a jeho blízkých,“ dodal senátor.

Podobná cesta se nekonala poprvé

Není to poprvé, co Mynář odletěl bez mandátu vlády do zahraničí, uvedl Český rozhlas. V roce 2020 se v době epidemie koronaviru vydal spolu s poradcem prezidenta Martinem Nejedlým a šéfem Smíšené česko-čínské komory vzájemné spolupráce Jaroslavem Tvrdíkem do Pekingu.

Podle serveru Seznam Zprávy tehdy vezl do čínské metropole dopis, v němž Miloš Zeman komunistickému režimu oznámil, že se zúčastní původně odřeknutého summitu v Číně.

Mynář řídí hradní kancelář od roku 2013, kdy byl do čela státu v přímé volbě zvolen Miloš Zeman. Čelí kritice zejména kvůli tomu, že dodnes nezískal bezpečnostní prověrku. Loni policie Mynáře obvinila z poškozování finančních zájmů Evropské unie a dotačního podvodu kvůli případu šestimilionové dotace na dostavbu penzionu v Osvětimanech. V úterý Hrad oznámil, že Zeman udělil milost šéfovi Lesní správy Lány Miloši Balákovi odsouzenému za ovlivňování veřejné zakázky v Lánské oboře.

Mynářův podřízený dostal tříletý trest vězení, zaplatit také měl podle pravomocného rozsudku 1,8 milionu korun a dostal čtyřletý zákaz činnosti. Zeman mu milostí vše prominul. Podle prezidenta nebyla zřejmě pro Balákovo odsouzení rozhodná povaha činu, ale to, kde pracuje.