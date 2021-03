Proč Mynář nezískal prověrku? Mohly za tím stát i pochybnosti okolo rekonstrukce penzionu v Osvětimanech

Praha Mezi důvody, proč hradní kancléř Vratislav Mynář nezískal prověrku Národního bezpečnostního úřadu (NBÚ), byly podle webu Seznam Zprávy pochybnosti provázející rekonstrukci penzionu v Osvětimanech na Uherskohradišťsku. Podle serveru to vyplývá ze žaloby, kterou kancléř proti neudělení prověrky podal, nakonec ji ale stáhl.

Mynář čelí kvůli dostavbě penzionu v Osvětimanech obvinění z dotačního podvodu a poškozování finančních zájmů Evropské unie. Mynář vinu odmítá.



NBÚ podle serveru Seznam Zprávy při rozhodování o bezpečnostní prověrce pro Mynáře dospěl k podezření, že přestavba bývalé zemědělské budovy v Osvětimanech byla od počátku Mynářovým projektem, ačkoliv dotaci 13 milionů korun získal od ministerstva školství spolek Chřibák na výstavbu ubytovny pro sportovce.

Poté co byla dotace vyčerpána, si rozestavěnou ubytovnu pronajala Mynářova firma Clever Management, která ji dokončila do podoby penzionu Malovaný. Získala na to dotaci z evropských fondů, přestože celá akce už jednu dotaci dostala.

Díky zapojení formálních příjemců dotací určených na nekomerční účely došlo podle NBÚ k podstatnému zhodnocení Mynářova majetku, uvádí Seznam Zprávy. Úřad podle něj dospěl k tomuto závěru mimo jiné proto, že penzion stojí na Mynářově pozemku. Navíc Mynář podle NBÚ minimálně do srpna 2015 vlastnil dispoziční práva k bankovním účtům spolku Chřibák a půjčil mu peníze, uvádí Seznam Zprávy.

Mynářův advokát Lukáš Trojan ale odmítá tvrzení, že Mynář od počátku plánoval do projektu veřejně vstoupit po získání státní dotace a získat v něm majetkový podíl.

Počátkem letošního roku policie obvinila Mynáře kvůli dostavbě penzionu v Osvětimanech z trestného činu poškozování finančních zájmů Evropské unie a z dotačního podvodu. Kancléř trvá na tom, že se žádného trestného činu nedopustil, a podal na postup státního zastupitelství stížnost.

Jako vedoucí Kanceláře prezidenta republiky působí Mynář od roku 2013. Ve své funkci je terčem kritiky zejména kvůli tomu, že dodnes nezískal bezpečnostní prověrku. NBÚ o ni kancléř zažádal po nástupu na Hrad, v září 2015 ovšem oznámil, že prověrku na stupeň přísně tajné nezískal. O její získání už ani neusiluje. Zdůvodňuje to tím, že mu zákon neukládá, aby ji měl.